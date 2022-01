Hemmingen

Auf welche Art und Weise soll Hemmingen vor künftigen Hochwassern geschützt werden? Obwohl es einen eindeutigen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2020 gibt, ist diese Frage noch nicht abschließend geklärt. Vielmehr wird sie erneut diskutiert.

Damals stimmte die Ratsmehrheit vor allem aus Kostengründen dafür, auf einen dauerhaften Schutz zu verzichten und alternativ mobile Schutzsysteme zu kaufen. Nach der Flutkatastrophe in West- und Mitteleuropa im Sommer sprachen sich einige Mitglieder des neu gewählten Rates jedoch dafür aus, die Situation neu zu bewerten. Auch die Interessengemeinschaft Hochwasserschutz setzt sich für den Bau eines Deiches ein.

Die Stadtverwaltung empfiehlt jetzt zunächst, 70.000 Euro in den diesjährigen Haushalt aufzunehmen. Zusammen mit Restmitteln aus den Vorjahren in Höhe von rund 80.000 Euro stünden so 150.000 Euro für den Hochwasserschutz zur Verfügung. „Die Planungen zum erweiterten Katastrophenschutz ersetzen keinen baulichen Hochwasserschutz, sind aber kurz- bis mittelfristig zu realisieren und entsprechen der aktuellen Beschlusslage der Stadt Hemmingen“, begründet die Stadtverwaltung ihre Empfehlung.

Stadt prüft verschiedene mobile Hochwasserschutzsysteme

Mitglieder der Stadt und der Feuerwehr hatten sich im November 2021 auf dem Gelände der Feuerwehr Arnum verschiedene Systeme für den Hochwasserschutz präsentieren lassen und zuvor auch das neue Laatzener System mit aufblasbaren Modulen in Augenschein genommen.

Insgesamt habe sich gezeigt, dass die Systeme „hinsichtlich Handhabung, Lageraufwand, Nachhaltigkeit, Wartung, Einsatzfähigkeit im Gelände und einmaligen und laufenden Kosten sehr unterschiedlich“ seien. Auch der jeweilige Einsatzort spiele eine große Rolle. Für diesen Monat war geplant, die verschiedenen Alternativen konkret mit den möglichen Einsatzorten im Stadtgebiet abzugleichen. Der Termin muss wegen des Coronavirus jedoch ausfallen. Einen Ersatztermin soll es frühestens Ende März geben.

Noch vor der Sommerpause sollen die Ergebnisse dann in einem Gesamtkonzept zusammengestellt und öffentlich präsentiert werden. In der anschließenden Diskussion könne auch erneut über einen baulichen Hochwasserschutz gesprochen werden, regt die Stadtverwaltung an.

Ausschuss diskutiert Thema am 17. Januar

Der Ausschuss für Feuerschutz wird über das Thema in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 17. Januar, um 19 Uhr im Rathaus diskutieren. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme von 70.000 Euro für den Hochwasserschutz in den Haushalt 2022 fällt der Rat am Donnerstag, 17. Februar.

