Hemmingen

Die Stadt Hemmingen lädt zum Neujahrsempfang 2020 in das Forum der Carl-Friedrich-Gauß-Schule an der Hohen Bünte ein. „Es ist ein offener Empfang. Alle Hemminger Bürger sind willkommen“, sagte Bürgermeister Claus Schacht am Dienstag im Rathaus. Einige haben bereits spezielle Einladungen für die Veranstaltung am Freitag, 10. Januar, 18 Uhr, in Hemmingen-Westerfeld erhalten, unter anderem die Ratsmitglieder, ehrenamtlich tätige Hemminger und 50 zufällig ausgewählte Neubürger. Die Stadt wechselt sich mit der Ausrichtung des Neujahrsempfangs jährlich mit dem Bürgerverein Hemmingen ab.

Stadt lädt zu Neujahrsempfang ein

Zu den Höhepunkten zählt die Verleihung von Ehrennadeln für Bürger, die sich in besonderem Maß ehrenamtlich eingesetzt haben. „Die Ehrennadel ist eine besondere Auszeichnung, die nur selten vergeben wird“, sagte Schacht. Im vergangenen Jahr hat Schacht eine Ehrennadel an Klaus Grupe verliehen, den Vorsitzenden des Trägervereins Kulturzentrum bauhof.

Geehrt werden auch die Hemminger Sportler des Jahres. Die stellvertretenden Bürgermeister Doris Linkhof ( CDU) und Kurt Pages ( SPD) werden den Sportler und die Sportlerin des Jahres auszeichnen. Schacht ehrt die beiden besten Mannschaften.

Bürgermeister aus dem süddeutschen Hemmingen zu Gast

Der Bürgermeister wird zudem die Bilder der Jahre 2018 und 2019 vorstellen und einen kurzen Ausblick auf die kommenden Projekte der Stadt geben. Grußworte richten zudem die stellvertretende Regionspräsidentin Michaela Michalowitz sowie der Bürgermeister der Gemeinde Hemmingen in Baden-Württemberg, Thomas Schäfer, aus. Das Schlusswort der rund 90-minütigen Veranstaltung spricht die Arnumer Pastorin Christine Behler.

Freuen dürfen sich die Gäste auch auf die musikalischen Auftritte des Abends. Die beiden Gewinner des von der Musikschule Hemmingen 2016 ausgerichteten Song-Contests, es sind Dan Hausmann und Ghazal Mohammadi, präsentieren unter der Leitung von László Gulyás internationale Hits. Zudem wird die Schülerband Like „A“ auftreten. Nach der Veranstaltung laden die Schülerfirmen Gauß-Schmauß und Green 11 zum Büfett ein.

Von Tobias Lehmann