Hemmingen

Die Stadt Hemmingen lädt zum offenen Neujahrsempfang 2020 in das Forum und ins Foyer der Carl-Friedrich-Gauß-Schule ein. Die Feier an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld am Freitag, 10. Januar, beginnt um 18 Uhr und soll etwa 90 Minuten dauern.

Zu Beginn sollen die Bilder des Jahres 2019 gezeigt werden. Anschließend begrüßt Bürgermeister Claus Schacht die Gäste mit einem Rück- und einem Ausblick. Zu den Gästen des Empfangs zählt auch der Bürgermeister der Gemeinde Hemmingen in Baden-Württemberg, Thomas Schäfer, der Grußworte ausrichtet.

Für Livemusik sorgt die Schülerband Like A

Geehrt werden die Sportlerin sowie die Mannschaft des Jahres und weitere Hemminger Sportler für besondere Verdienste. Das Abschlusswort gehört Pastorin Christine Behler von der Friedensgemeinde Arnum.

Für die Livemusik sorgt die Schülerband Like A unter Leitung von László Gulyás. Als Sänger treten Dan Hausmann und Ghazal Mohammadi auf. Beide haben den Songcontest 2017 der Musikschule Hemmingen gewonnen.

Empfang wird im Wechsel mit dem Bürgerverein ausgerichtet

Die Stadt richtet den Neujahrsempfang im jährlichen Wechsel mit dem Bürgerverein Hemmingen aus. Eingeladen werden Ehrennadelträger der Stadt, Ratsmitglieder, Vertreter lokaler Vereine und Verbände, Schulleitungen, Sportler, Mitglieder der Feuerwehr, lokale Unternehmer, Bürger, die sich für Flüchtlinge engagieren sowie eine Auswahl von Neubürgern.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann