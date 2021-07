Hemmingen

Finanzspritze von Land und Bund: Die Stadt bekommt für den Ausbau des Ganztagsbetriebs an Hemminger Grundschulen insgesamt 349.000 Euro. „Die finanzielle Unterstützung ist uns hoch willkommen“, sagt Bürgermeister Claus Schacht (SPD) erfreut.

318.000 Euro entfallen auf den Ausbau der Mensa und der Außenanlagen der Grundschule Hemmingen-Westerfeld. Dort baut die Stadt zur Zeit ein Mensa-Gebäude mit Ganztagsräumen und einer Küche. Das Gebäude soll 2023 fertiggestellt sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 491.000 Euro.

Weitere 31.000 Euro erhält die Stadt für die Einrichtung des Ganztagsbetriebs an der Grundschule Hiddestorf. Dort hat sie bereits eine Mehrzweckhalle mit Gruppenräumen, einer Mensa und einer Küche für den Ganztagsbereich für insgesamt 48.600 Euro errichtet. Die Räume sollen am Mittwoch, 14. Juli, offiziell eröffnet werden.

Land und Bund wollen Ganztagsangebote stärken

Der Zuschuss stammt aus einem Fördertopf, den der Bund gemeinsam mit den Ländern eingerichtet hat. Über das sogenannte Programm zur Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern soll sichergestellt werden, dass der Rechtsanspruch ab 2026 umgesetzt werden kann. In Niedersachsen stand den Schulträgern ein Fördertopf von insgesamt rund 70,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hemmingen bietet bereits seit 2018 einen offenen Ganztagsbetrieb in allen Grundschulen an. Dadurch hat sich der Raumbedarf in den Einrichtungen erhöht, den die Stadt nun mit den neuen Gebäuden decken will.

Erstmals Mensa für die Grundschule Hemmingen-Westerfeld

„Das ist eine gute Nachricht“, sagt auch die Hemminger SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt über den Zuschuss. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch ergänzt: „Für mich ist es sehr wichtig, dass die zugewiesenen Gelder unmittelbar zu einer qualitativen Verbesserung beitragen.“ In Hemmingen könne er die positiven Veränderungen für die Grundschulkinder direkt verfolgen. „Das Konzept der zukünftigen Baumaßnahmen in Hemmingen-Westerfeld hat mich überzeugt“, sagte Miersch.

Von Stephanie Zerm