Hemmingen

Die Stadt hat mit der Erstellung eines Konzeptes für den Hochwasserschutz begonnen. Dazu hat sich Bürgermeister Claus Schacht gemeinsam mit weiteren Vertretern der Verwaltung, Mitgliedern der Stadtfeuerwehr und Fachplanern des THW-Ortsverbands Springe besonders neuralgische Punkte in der Stadt angeschaut. Dazu zählen die KGS, einige Pumpwerke sowie Straßen, die bei einem Hochwasser besonders überflutet werden. Nach bisherigen Untersuchungen sind speziell die Stadtteile Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg gefährdet.

Der Rat der Stadt hatte sich nach mehrjähriger Diskussion im Mai vergangenen Jahres gegen den Bau eines Deiches entschieden und stattdessen für einen erweiterten Katastrophenschutz gestimmt. 82.000 Euro sollen dafür in den Haushalt aufgenommen werden. Als Grundlage für die Planung wurde ein sogenanntes HQ100 angenommen, also ein Hochwasser, wie es alle 100 Jahre einmal vorkommt. Viele begutachtete Bereiche werden jedoch schon bei niedrigeren Hochwasserständen gefährdet, sodass die möglichen Vorkehrungen auch dort schon greifen sollen.

Schutzkonzepte für Hochwasserschutz werden in den kommenden Wochen erarbeitet

Die konkreten Schutzkonzepte sollen in den kommenden Wochen von der Verwaltung, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk ausgearbeitet werden. Geplant ist die Begutachtung verschiedener mobiler Hochwasserschutzsysteme. Dabei spielen die erwarteten Wasserstände, die geografische Beschaffenheit des jeweiligen Orts und die ständig freizuhaltenden Durchfahrtsbreiten eine Rolle. Für unterschiedliche Orte sind dann möglicherweise auch jeweils individuelle Hochwassersysteme nötig.

Gleichzeitig müsse im Bedarfsfall auch ausreichend Sand für Sandsäcke oder Sandwälle zur Verfügung stehen, führt die Verwaltung in einer aktuellen Vorlage aus. So werde zurzeit unter anderem über den Kauf von Maschinen zum schnellen Befüllen von Sandsäcken nachgedacht. Auch die Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten hat bereits begonnen. Gleichzeitig wird geprüft, ob der dauerhafte Schutz der Pumpwerke durch kleinere Veränderungen der Landschaft erreicht werden kann.

Stadt will sich beim Hochwasserschutz mit anderen Kommunen abstimmen

Das Hochwasserschutzkonzept soll auch Planungen zur logistischen Bewältigung künftiger Einsätze beinhalten. Ein HQ100-Hochwasser könne von der Stadtfeuerwehr und der Verwaltung nicht allein bewältigt werden. Die Stadt weist darauf hin, dass von einem Hochwasser dieses Ausmaßes auch andere Kommunen betroffen sein werden. Daher sei es sinnvoll, mögliche Konzepte zur Evakuierung wie auch zur Versorgung der Einsatzkräfte gemeinsam mit weiteren Stadtfeuerwehren zu erarbeiten. Die Stadt Hemmingen will deshalb des Gespräch mit den umliegenden Kommunen suchen. Es könne auch nötig sein, Platzressourcen von Kommunen zu nutzen, die nicht vom Hochwasser betroffen sind.

Bürgermeister Claus Schacht weist darauf hin, dass die bisherigen Untersuchungen nur möglich waren, weil der Stadt umfassende Gutachten zur Verfügung stehen. Die Stadt hatte mehrere 100.000 Euro in die Gutachten investiert. Einige Bürger kritisierten anschließend, dass dennoch auf einen Deichbau verzichtet wurde und das Geld für die Gutachten verschwendet worden sei. „Nur durch die Gutachten haben wir jetzt Details über die Höhe der Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten. Mit diesen Daten können wir über Jahre hinaus arbeiten“, sagt der Bürgermeister.

Interessengemeinschaft fordert Plan für Wassermanagement

Die IG Hochwasserschutz hat die Stadt in einem offenen Brief gebeten, zusätzlich einen Wassermanagementplan zu erarbeiten. Dieser soll unter anderem den Bau von Entsorgungssystemen, Kläranlagen und Frühwarnstationen, die Errichtung natürlicher und künstlicher Wasserspeicher sowie die Stadtentwässerung generell untersuchen. Die Interessengemeinschaft behauptet zudem, dass der Rat es bisher unterlassen hat, Altablagerungen und Altlasten im Stadtgebiet näher zu betrachten. Ein Hochwasser könne Umweltschäden auslösen. Das sollte näher untersucht werden.

Schacht sagt, dass der Plan für den Katastrophenschutz noch in einer frühen Phase der Entwicklung sei. „Einige Forderungen der IG werden sicherlich damit verknüpft. Doch die Details müssen wir erst noch erarbeiten.“ Der aktuelle Stand soll in der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz am Montag, 8. März, ab 19 Uhr im Ratssaal vorgestellt werden.

Von Tobias Lehmann