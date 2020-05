Hemmingen/Hannover

Beim Ausbau des Südschnellweges in Hannover soll auch eine Trasse für Radfahrer errichtet werden. Das fordert der Hemminger Verwaltungsausschuss, wie Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte. Das Gremium hatte am Montagabend vertraulich getagt. Für die Ratssitzung in Hemmingen am Donnerstag, 28. Mai, bereiten die Ratsfraktionen nun einen gemeinsamen Antrag vor.

Die Befürworter der Radtrasse kritisieren, dass bisher zu sehr aus der Sicht der Autofahrer geplant worden sei. Im Zuge des Planverfahrens soll auch die Stadt Hemmingen eine Stellungnahme zu, Bauvorhaben abgeben. Fachbereichsleiter Axel Schedler hatte jüngst die Bedeutung des Schnellweges betont: „Ohne würde viel mehr Verkehr durch Hemmingen fließen.“

Die Stadt Hemmingen fordert außerdem, in einem Gutachten zu klären, welche Belastungen auf die Kleinstadt zukommen würden. Etliche Straßen, darunter die Weetzener Landstraße und die B3 in Hemmingen-Westerfeld, seien durch den aktuellen Bau der Stadtbahnverlängerung, der noch bis Ende 2023 dauert, „an den Belastungsgrenzen“.

Ausbau Südschnellweg soll 2022 beginnen

Der Ausbau des Schnellweges soll laut Plan Mitte 2022 beginnen. Die Arbeiten sind auf mindestens sechs Jahre angesetzt. Auf dem Schnellweg gibt es dann nur eine Fahrspur in jede Richtung.

In der jüngsten Sitzung des Bezirksrates Döhren-Wülfel wurde deutlich, dass der Bund einen Radweg entlang des auf sechs Spuren erweiterten Südschnellwegs über die Masch nicht finanzieren wolle, so Sabine Kniep vom Fachbereich Tiefbau in Hannover.

Beim Bund sei man der Ansicht, dass eine solche Ost-West-Verbindung zwischen Döhren und Ricklingen für Freizeitradler kaum attraktiv sei, da sie vom Verkehrslärm einer viel befahrenen Schnellstraße begleitet werde. Kiep sagte, die Stadt Hannover habe zwar grundsätzlich Interesse an einer solchen Ergänzung, doch würden sich auch dort die Stimmen der Kritiker mehren. Abgesehen davon, dass ein Radweg dieser Art zusätzlich einen zweistelligen Millionenbetrag koste, seien damit auch weitere Eingriffe in die Natur verbunden.

Von Andreas Zimmer und Michael Zgoll