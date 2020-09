Harkenbleck

Die Kindertagesstätte Harkenblecker Spielgarten soll umgebaut werden, voraussichtlich im Jahr 2022. Der Rat der Stadt Hemmingen hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet, mehr als 700.000 Euro in Planung und Umbau zu investieren.

Dann bekommt die Kita einen eigenen Bereich in dem Gebäudekomplex an der Straße Hallerskamp, in dem sich auch die Mehrzweckhalle befindet und den unter anderem auch die Ortsfeuerwehr nutzt. Wo die Kinder während der etwa sechsmonatigen Bauzeit betreut werden, ist laut Stadtverwaltung noch unklar.

Kita-Umbau möglich wegen Arbeiten am Gerätehaus

Architekten machen sich nun daran, genaue Pläne zu erstellen. Bislang liegt nur eine Machbarkeitsstudie vor, in der die Planer ausgelotet haben, wie eine Sanierung und ein Umbau aussehen könnte. Demnach sollen Räume anders genutzt werden, sodass die Kita unterm Strich rund 90 Quadratmeter mehr Fläche hat als bisher. Mitarbeiter sollen ihre eigenen Toiletten bekommen. Diese sind zurzeit direkt neben den Kindertoiletten. Für einen besseren Blick nach draußen werden einige Fenster bodentief verglast.

Die Arbeiten werden möglich, weil das Feuerwehrgerätehaus um- und teilweise neu gebaut wird. Es ist voraussichtlich Ende 2021 fertig. Der Umbau der Kita, so die Zeitplanung, könnte Anfang 2022 beginnen und mit dem Ende der Sommerferien 2022, also Ende August, abgeschlossen sein.

Mehrzweckhalle stammt aus den Siebzigerjahren

Die Harkenblecker Mehrzweckhalle wurde 1974 gebaut. Zwei Jahre später folgte der Anbau der Feuerwehr. Das ehemalige Schulgebäude mit dem heutigen Kindergarten stammt aus dem Jahr 1954.

Von Andreas Zimmer