Hemmingen

Erste Hilfe für defekte Fahrräder: Die Stadt hat die erste von insgesamt drei geplanten Fahrradservicestationen aufstellen lassen. Die kleine Säule am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld enthält Werkzeug zur Fahrradreparatur wie verschiedene Schraubenschlüssel und eine Luftpumpe.

Die Werkzeuge sind zum Diebstahlschutz an Stahlseilen befestigt und befinden sich hinter eine Stahltür, die mit einem normalen Einkaufswagen-Chip oder einen Geldstück von jedem Bürger geöffnet werden kann. Um die Reparatur zu erleichtern, kann das Rad an zwei Bügeln an der Station aufgehängt werden.

Zwei weitere Stationen hat die Stadt schon beschafft. Diese sollen jetzt in Arnum im Bereich des Edeka-Markts aufgestellt werden, der zurzeit an der B3/Ecke Hundepfuhlsweg gebaut wird und im Frühjahr öffnen soll, und am Stadtweg Devese bei der Gaststätte Mutter Buermann. Zudem prüft die Verwaltung einen vierten Standort auf dem Gelände der KGS an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld.

Das Aufstellen der Servicestationen ist Teil des Radverkehrskonzepts der Stadt Hemmingen als fahrradfreundliche Kommune. Die Kosten pro Station betragen rund 1500 Euro.

Die Verwaltung will Ende 2020 über erste Erfahrungen zur Akzeptanz des Angebots berichten. Laut Sachgebietsleiter Dietmar Juschkewitz ist die Stadt mit dieser Aktion „Vorreiter in der Region Hannover“.

Von Tobias Lehmann