Hemmingen

Die Digitalisierung soll in den Kindertagesstätten in Hemmingen Einzug halten. Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, kündigte jetzt an, dass in diesem Jahr eine Einrichtung zur Modell-Kita werde.

Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) zufolge ist noch nicht klar, welche das sein wird. „Die Modell-Kita soll ermitteln, welche digitale Infrastruktur sie für ihre pädagogische Arbeit braucht“, sagte Dingeldey. Als Beispiele nannte er das WLAN-Netz und Tablets fürs Personal. Für das Vorhaben sollen 25.000 Euro im städtischen Haushalt 2022 bereitgestellt werden.

Stadt will Kita-App einführen

Die Einrichtung solle etwa ein Jahr lang Erfahrungen sammeln. Geplant sei, dass im nächsten Jahr weitere Kindergärten folgen. Die Stadtverwaltung prüfe zurzeit, ob sie für das Vorhaben Fördergeld beantragen kann.

Voraussichtlich unabhängig von dem Projekt will die Stadt eine Kita-App einführen. Darüber solle möglichst die gesamte Kommunikation mit den Kitas laufen, zum Beispiel das Krankmelden von Kindern, sagte Dingeldey. Es gebe Anbieter, die die App auch für die Schulzeit bis zum Abitur anbieten.

Plätze in Kindergärten online vergeben

Auch Plätze für Kindertageseinrichtungen sollen online vergeben werden. Dies alles solle die Tätigkeit für Angestellte in einer Kita erhöhen und den Verwaltungsaufwand verringern. In etlichen deutschen Städten gibt es die App schon. Es gibt unterschiedliche Anbieter, entsprechend variieren zum Beispiel die Lizenzgebühren.

Von Andreas Zimmer