Hemmingen

Das gibt es bisher in ganz Hemmingen nicht: Auf dem Rathausplatz sollen zwei solarbetriebene Papierkörbe aufgestellt werden, die den Abfall automatisch selbst pressen und auch melden, sobald sie voll sind. Das ist Digitalisierung im öffentlichen Raum. Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) erläutert, der Platz in Hemmingen-Westerfeld sei stark besucht – entsprechend hoch sei das Müllaufkommen, vor allem durch Speisen, die auf dem Platz verzehrt würden.

In die neuen Behälter passe erheblich mehr Müll, wenn dieser gepresst werde. Wenn die 120-Liter-Tonne voll sei, melde sie dieses – ebenso wie Störungen – an ein Handy. Erfasst werden unter anderem auch die Zahl der Einwürfe und Batteriestand.

Die Tonne werde dann zu den üblichen Zeiten vom Abfallentsorger Aha geleert, so Dingeldey. Die Einwurfklappe lässt sich über einen Griff oder über ein Fußpedal öffnen. Ein integrierter Aschenbecher mit separater Sammelbox ist entsprechend gekennzeichnet und soll Zigarettenkippen aufnehmen.

Selbstpressender Papierkorb auch für Kleinstädte geeignet?

Laut Claus Schmidt, er leitet den Hemminger Betriebshof, gibt es die Selbstpresser-Körbe vor allem zum Beispiel in großen Bahnhöfen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitalisierung im Hemminger Rathaus gab daher jetzt der Stadtverwaltung auf den Weg, sich erst einmal in kleineren Städten, die das System bereits nutzen, umzuhören.

Die CDU hatte ursprünglich gefordert in den nächsten vier Jahren 200 zusätzliche Abfallbehälter im Hemminger Stadtgebiet aufzustellen. „Es ist schon ein ordentliches Niveau, aber es geht noch besser“, argumentierte Ulff Konze (CDU). Nachdem die Verwaltung die beiden modernen Behälter für den Rathausplatz ins Gespräch brachte, machte die CDU deutlich, dass in diesem Jahr auch 50 zusätzliche Behälter plus die beiden auf dem Rathausplatz reichen würden. Was dann in den nächsten Jahren sei, müsse man sehen, sagte Konze.

Regelmäßig sind die Abfallbehälter vor dem Hemminger Rathaus überfüllt. Quelle: Peter Kneffel/dpa (Symbolbild)

Bürger sollen über Standorte mitentscheiden

Joachim Steinmetz (Bündnis 90 /Die Grünene) räumte ein: „200 – das wäre ganz schön massiv. 50 sind schon viel.“ Er fragte, ob die Bevölkerung überhaupt mehr Körbe wolle? Bürgermeister Jan Dingeldey zufolge ist dies sogar ein „extremer Wunsch“ der Bürger. Als Beispiel nannte er die E-Mail eines Hundebesitzers, der sich beklagte, dass er mit dem Hundekotbeutel längere Zeit laufen müsse, bis er einen Abfallkorb findet.

Die CDU regt auch an, die Bürger mitentscheiden zu lassen, wo die Behälter aufgestellt werden. Laut der Verwaltung wäre ein Aufruf im städtischen Mitteilungsblatt mit Nennung einer E-Mail-Adresse denkbar. Ausgefeilter, aber laut Schmidt auch teurer, wäre eine interaktive Karte auf der Webseite der Stadt. Nun ließen sich die Körbe nicht irgendwo aufstellen, sondern nur auf einer öffentlichen Fläche. Außerdem müsse diese mit den Fahrzeugen des Betriebshofes erreichbar sein und in 100 Metern Entfernung – Spielplätze ausgenommen – dürfe nicht schon ein öffentlicher Papierkorb stehen.

Neue Abfallbehälter: Kaufen oder leasen?

Nach Auskunft des Betriebshofleiters macht illegal entsorgter Hausmüll in öffentlichen Papierkörben mittlerweile rund 70 Prozent des Abfallaufkommens aus. Grundsätzlich gelte: „Ob das mit den Behältern funktioniert, hängt vom Standort ab.“ Die selbstpressenden Behälter könnten ein „Supersystem werden, wenn die Leute ihre Pizzakartons und Eisbecher nicht oben drauf legen“, sagt er. Die beiden neuen Mülleimer – einer am oberen und einer am unteren Ende des Platzes – sollen zehn Körbe auf dem Rathausplatz ersetzen. Andreas Heitland regte für die FDP/DUH-Gruppe an, eine einjährige Testphase zu starten.

Auch Hundebesitzer sind auf schnell erreichbare und vor allem nicht überfüllte Mülleimer angewiesen. Quelle: Peter Endig/dpa

Kaufen oder leasen? Das ist nun die nächste Frage. Der Kauf würde mit 13.000 Euro zu Buche schlagen, bei der Miete wäre es 4000 Euro pro Jahr. Die 50 zusätzlichen Papierkörbe kosten rund 10.000 Euro. Die Ausgabe fürs Aufstellen und Leeren schätzt die Verwaltung auf 22.000 Euro. Das letzte Wort hat der Rat, der am 17. Februar tagt.

So viele öffentliche Papierkörbe gibt es in Hemmingen

Im Stadtgebiet von Hemmingen stehen bereits 166 öffentliche Papierkörbe. Hinzu kommen 85 auf Spiel- und Bolzplätzen sowie 80 auf Friedhöfen. Sie werden laut Verwaltung ein- oder zwei Mal wöchentlich geleert, je nach Standort. Zurzeit gibt es einen Mitarbeiter, der sich hauptsächlich um die Papierkörbe kümmert – jene auf den Spielplätzen ausgenommen. Die Leerung auf den Spielplätzen übernehmen die Mitarbeiter, die wöchentlich die Spielplätze kontrollieren.

Von Andreas Zimmer