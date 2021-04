Hemmingen

Sie sind seit Jahren vielerorts ein Reizthema: Schottergärten. Region, Stadtverwaltungen und Naturschützer appellieren immer wieder aufs Neue an Haus- und Gartenbesitzer, ihre Flächen naturnah zu gestalten. Dennoch hält sich hartnäckig der Trend zum Aufschütten von Pflaster, Schotter, Kies und Splitt – vor allem in Vorgärten.

„Diese allgemein feststellbare Entwicklung beruht sicherlich auf den verschiedensten Beweggründen, wie zum Beispiel dem ästhetischen Empfinden oder dem Interesse an vermeintlich pflegearmer Gestaltung“, schreibt die Stadtverwaltung. Sie macht zum Frühjahr erneut auf die Nachteile der Bodenversiegelung aufmerksam. Denn in Hemmingen fehlt es bereits an Grundwasser.

Versiegelte Flächen sind problematisch

Versiegelte Flächen seien ökologisch problematisch, denn dem Naturhaushalt würden dadurch Grundwasser und Lebensraum für Fauna und Flora entzogen, heißt es vonseiten der Verwaltung. Wer überlege, sich einen Schottergarten anzulegen, solle negative Punkte wie hohe Herstellungskosten, Zerstörung von Bodenfunktionen, Aufheizung im Sommer und steigenden Pflegeaufwand durch Laub, Moos und Gräser kritisch betrachten.

Zudem müsse die rechtliche Lage beachtet werden. „Laut niedersächsischer Bauordnung müssen unbebaute Grundstücksflächen regelmäßig als Grünfläche hergerichtet werden, soweit sie nicht für andere Nutzungen erforderlich sind“, teilt die Stadt mit. Dies heißt im Klartext, dass auf allen freien Flächen das Grün überwiegen muss. Hierbei können beispielsweise Rasen, Gras, Gehölze, Zier- und Nutzpflanzen verwendet werden. Schmale Pflasterungen sind nur dazu erlaubt, um Beete einzufassen.

Grünflächen fördern die Gesundheit

In einer Auflistung hebt die Stadt die positiven Eigenschaften dieser naturnah gestalteten Flächen hervor: In einem vielfältigen Garten biete der Eigentümer einer Vielzahl von Insekten, Vögeln, Kleinsäugern und Amphibien einen Lebensraum. Die Vegetation entwickle sich mit den Jahreszeiten – vom ersten Frühblüher bis zur Herbstfärbung. Die Bodenfunktionen blieben erhalten, indem das Wasser versickern, vom Boden gefiltert und gespeichert werden könne. Außerdem lasse sich der Pflegeaufwand steuern, indem Bepflanzungen aufeinander abgestimmt würden. Nicht zuletzt förderten Grünflächen die Gesundheit.

In Hemmingen gebe es neben den öffentlichen Grünflächen sehr viele Hausgärten, die unabhängig von ihrer Größe ein erhebliches Potenzial böten, ist sich die Stadtverwaltung sicher. „Wir wollen eine Sensibilität für das eigene Wohnumfeld schaffen“, sagt Roswitha Mühe vom Fachbereich Bauverwaltung, Stadtplanung und Stadtgrün. Was jeder für die Umwelt tun könne, fange bereits im Kleinen an.

Auf der Internetseite der Region Hannover finden Interessierte unter https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Naturschutz/Publikationen die Broschüre „Naturnahe Hausgärten – Lebendige Alternative zu Schotter und Kies“.

Von Sarah Istrefaj