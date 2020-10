Hemmingen

Die Stadt Hemmingen wird fahrradfreundlicher: Mittlerweile gibt es im Stadtgebiet bereits zwei Servicestationen, an denen sich unterwegs die Räder reparieren lassen. Eine abgesprungene Kette oder ein Plattfuß sind somit kein Problem mehr. Zwei weitere sollen folgen.

Die erste Servicesäule hatte die Stadt bereits Anfang des Jahres am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld aufstellen lassen, eine weitere im Juli vor dem neu eröffneten Edeka-Markt an der Göttinger Straße in Arnum. „Im Laufe des Oktobers soll nun die dritte Station in Devese vor der Gaststätte Mutter Buermann installiert werden“, kündigt Dietmar Juschkewitz, Abteilungsleiter Tiefbau bei der Stadt Hemmingen, an.

Säulen kosten 1500 Euro pro Stück

Die weißen Säulen, die jeweils 1500 Euro gekostet haben, enthalten verschiedene Schraubenschlüssel zur Fahrradreparatur und eine Luftpumpe. Die Werkzeuge befinden sich hinter einer Stahltür, die mit einem Einkaufschip oder einer Münze geöffnet werden kann, und sind an Drahtseilen befestigt, damit sie nicht abhandenkommen. Um die Reparatur zu erleichtern, kann das Rad an zwei Bügeln an der Station aufgehängt werden.

Weitere Reparaturstation auf KGS-Gelände geplant

Eine vierte Fahrradreparaturstation soll künftig den Rad fahrenden KGS-Schülern das Leben erleichtern und auf dem Schulgelände aufgestellt werden. Der Termin dafür steht allerdings noch nicht fest. „Für die Station wird noch ein geeigneter Standort gesucht“, sagt Juschkewitz. Sobald dieser verwaltungsintern abgestimmt sei, könne eine weitere Station bestellt und, wenn möglich, noch in diesem Jahr aufgestellt werden.

Das Aufstellen der Erste-Hilfe-Stationen für Radfahrer ist Teil des Radverkehrskonzepts der Stadt Hemmingen als fahrradfreundliche Kommune. Ende 2020 soll in einer Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses über die Akzeptanz des Angebots berichtet werden.

Von Stephanie Zerm