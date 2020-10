Hemmingen

Ob der klassische Kinderspielplatz, die Bolzwiese oder der Jugendplatz: Die Stadt Hemmingen hat für ihre 38 Spielplätze einen Spielplatzplan erarbeitet. Dieser soll nicht nur eine Bestandsanalyse darstellen, sondern auch zeigen, welche Flächen weiterhin attraktiv genug sind und wo dringend etwas getan werden muss. Auch Hinweise aus der Bevölkerung sind laut Verwaltung in die Dokumentation eingeflossen.

Es gibt eine „qualitative Bewertung“ wie zum Beispiel zur Lage und Vielfalt der Angebote und eine „quantitative Bewertung“, also zum Beispiel wie groß der Platz ist. Alle Plätze im Stadtgebiet zusammengenommen, ergibt sich eine Gesamtfläche von etwa 64.000 Quadratmetern, also etwa so groß wie neun Fußballfelder.

Spielplatz Im Klampfeld Arnum muss saniert werden

Ein Detailbeispiel aus Hemmingens größtem Stadtteil Arnum: Der Spielplatz Astrid-Lindgren-Straße bekommt, auch wenn neue Schilder notwendig sind, bei der qualitativen Bewertung ein „sehr gut“, während jener Im Klampfeld mit „schlecht“ bewertet wird. Letzterer bedarf laut Verwaltung einer Sanierung. Bei der qualitativen Bewertung in der gesamten Stadt sind acht Spielplätze mit „sehr gut“ bewertet worden, 17 mit „gut“, neun mit „ausreichend“ und vier mit „schlecht“.

Bislang gab es nur ein Spielplatzkataster aus dem Jahr 2007. Die Verwaltung stellt den neuen Plan am Donnerstag, 8. Oktober, in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vor. Wegen Corona tagt der Ausschuss nicht im Rathaus, sondern ab 19 Uhr im größeren KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. In den Zuhörerreihen gibt es nur 15 Plätze. Wer zuerst da ist, kommt hinein.

Von Andreas Zimmer