Die Stadt Hemmingen will Gewerbebetriebe in der Corona-Krise möglichst unbürokratisch unterstützen und so helfen, Arbeitsplätze zu sichern. Sie stundet deswegen die Gewerbesteuerzahlungen. Das bedeutet, die Firmen brauchen sie nicht auf einmal zu entrichten.

Bürgermeister Claus Schacht erläuterte, der Verwaltungsausschuss habe ihn in der Sitzung am Donnerstagabend ermächtigt, auch in Fällen entscheiden zu können, die über der bisherigen Marke von 50.000 Euro liegen. Dies oblag bisher dem Verwaltungsausschuss, der stets vertraulich tagt. Bislang haben aber wenige Betriebe um Stundungen gebeten, doch die Zahl werde zunehmen, sagte Schacht.

Bereits in einem Interview zur Corona-Krise mit dieser Zeitung hatte Schacht deutlich gemacht: „Wir haben keinen Fonds und können nicht aus einem großen Sack Geld herausholen, aber wir stunden die Gewerbesteuer oder die Miete, wenn die Stadt Vermieter ist.“ Außerdem haben Bund und Länder ein gutes Programm aufgelegt.

