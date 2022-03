Hemmingen

Die Stadt Hemmingen und das Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge bitten um Unterstützung. Wegen des Kriegs in der Ukraine erwartet die Stadt in den nächsten Wochen, aber vielleicht auch schon in den nächsten Tagen, eine steigende Zahl von Flüchtlingen, die auch in Hemmingen untergebracht werden sollen. Wer freie Wohnräume anbieten kann oder vorübergehend Flüchtling bei sich aufnehmen möchte, schickt eine E-Mail an fluechtlingshilfe@stadthemmingen.de.

Wer sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren will, schreibt in einer E-Mail an info@fluechtlinge-hemmingen.de, wie er oder sie konkret unterstützen möchte, zum Beispiel durch Dolmetschern oder die Übernahme von Patenschaften. Nähere Informationen zu den Themen Wohnungen und Ehrenamtliche gibt es unter Telefon (05 11) 4 10 32 86.

„Wir möchten gut aufgestellt sein, um die Menschen bestmöglich zu unterstützen“, sagt Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU). „Parallel zur Ukraine treffen auch weiterhin Flüchtlinge aus anderen Ländern ein.“

Hermann Heldermann vom Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge sagt: „Das Hemminger Netzwerk steht seit vielen Jahren Geflüchteten helfend zur Seite. Wir begegnen der Eskalation der Gewalt mit Menschlichkeit.“

Von Andreas Zimmer