Hemmingen

Bis zu acht Stimmen kann jeder wahlberechtigte Bürger Hemmingens bei der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, abgeben. Die Stadt hat jetzt alle wichtigen Informationen dazu veröffentlicht. Gewählt werden der Rat der Stadt Hemmingen, die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister der Stadt Hemmingen, die Regionsversammlung der Region Hannover und die Regionspräsidentin oder der Regionspräsident. Dazu werden die Wähler und Wählerinnen vier Stimmzettel erhalten: Einen roten für den Rat der Stadt, einen blauen für den Bürgermeister, einen weißen für die Regionsversammlung und einen mandarinenfarbenen für den Regionspräsidenten.

Für den Bürgermeister und den Regionspräsidenten kann jeweils eine Stimme abgegeben werden. Für das Amt des Rathauschefs in Hemmingen kandidieren Katja Schröder (SPD), Jan Dingeldey (CDU), Jürgen Grambeck (Bündnisgrüne) und Veikko Harder (parteilos). Für das Amt des Regionspräsidenten treten acht Kandidatinnen und Kandidaten an.

Der Rat der Stadt umfasst 27 Sitze

Jeweils drei Stimmen können die Hemminger bei der Wahl des Rats der Stadt und der Regionsversammlung vergeben. Für den Stadtrat kandieren insgesamt 70 Vertreter aus sieben Parteien. Das Gremium hat insgesamt 27 Mitglieder. Für die SPD treten 17 Kandidaten und Kandidatinnen an, für die CDU 19, für die Bündnisgrünen 21, für die FDP sieben und für Die unabhängigen Hemminger (DUH) vier. Erstmals treten auch Die Linke mit einem Vertreter und dieBasis mit einer Vertreterin an.

Statt wie bisher 15 wird es dieses Mal nur zwölf Wahlbezirke geben. Bereits vor der Corona-Pandemie soll die Zahl der Briefwähler konstant zugenommen haben. Die Stadt geht davon aus, dass sich dieser Trend auch wegen der Pandemie fortsetzen wird. Deshalb wurde die Zahl der Wahllokale reduziert, die Zahl der Briefwahlvorstände jedoch von zwei auf sechs angehoben.

Diese Wahllokale sind geplant: Arnum: Zwei im Feuerwehrgerätehaus, Arnumer Kirchstraße 1A, jeweils eins im Kindergarten II, Laubeichenfeld, und in der Wäldchenschule, Klapperweg 18. Devese: Eins im Feuerwehrgerätehaus, Am Spielfeld 9. Harkenbleck: Eins in der Mehrzweckhalle, Hallerskamp 8. Hiddestorf: Eins in der Mehrzweckhalle, Ostertorstraße 11. Hemmingen-Westerfeld: Zwei in der Grundschule Köllnbrinkweg, Köllnbrinkweg 48, und zwei in der Türmchenschule, Hohe Bünte 2. Wilkenburg: Kindergarten, Dicken Riede 1. Die Wahllokale werden am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Wahl ist öffentlich. Es hat jeder Zutritt zum Wahlraum, sofern das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Die Briefahlstelle im Rathaus ist geöffnet

Die Briefwahlstelle ist im Bürgersaal des Rathauses eingerichtet. Sie hat ab sofort jeweils montags und donnerstags von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wer seine Stimme postalisch abgeben will, sendet seine Stimmzettel und den unterschriebenen Wahlschein in dem amtlichen rotem Umschlag an Stadt Hemmingen, Rathausplatz 1, 30966 Hemmingen. Der Wahlbrief muss spätestens bis 18 Uhr am Wahltag eingegangen sein.

Sollte es bei der Wahl des Bürgermeisters keine eindeutige Mehrheit geben, wird die nötige Stichwahl zwei Wochen später am Sonntag, 26. September, sein. Dort wird dann gleichzeitig auch der Bundeskanzler oder die Bundekanzlerin gewählt. Die Briefwahlstelle für diese Wahl wird im Rathaus in Hemmingen ab Montag, 6. September, geöffnet sein.

Von Tobias Lehmann