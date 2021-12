Arnum

Die Verkehrssituation an der Beethovenstraße in Arnum ist belastend: Das beklagen Anwohnerinnen und Anwohner. Der Verkehr habe nach ihrer Einschätzung nach der Eröffnung der neuen B 3 stark zugenommen. Grund dafür sei, dass viele Autofahrer die Straße als Verbindung zwischen dem Neubaugebiet an der Bockstraße und der B-3-Anschlusstelle an der Straße Hoher Holzweg nutzen.

Vier Anwohner hatten bereits im Juni darauf hingewiesen und auch ein Gespräch mit dem damaligen Bürgermeister Claus Schacht und dem zuständigen Fachbereichsleiter Sven Bertram gesucht. Schacht stellte damals eine mögliche Verkehrszählung in den Raum, um belastbare Zahlen zu erhalten.

Verkehrszählung an Spielstraße

Der neue Bürgermeister Jan Dingeldey sagt, er habe die Situation im Blick. Er verweist darauf, dass bereits die erste Verkehrszählung Ende März im Bereich der Spielstraße ergeben hat, dass Autos dort zu schnell unterwegs sind. „Im Durchschnitt fuhren sie 22 Kilometer pro Stunde. Für eine Spielstraße ist das zu schnell“, sagt er. In einer Spielstraße gilt Schrittgeschwindigkeit. In Richtung der Straße Hoher Holzweg wurden durchschnittlich innerhalb von 24 Stunden 2248 Autos gemessen. In Richtung Laubeichenfeld waren 2476 Autos unterwegs.

Zurzeit ist das Messgerät der Stadt defekt und wird repariert. „Sobald es wieder einsatzbereit ist, wird die Messung noch einmal wiederholt“, sagt Dingeldey.

Fahrverbot an Beethovenstraße für Lastwagen ab 7,5 Tonnen

Veranlasst hat der Bürgermeister bereits, dass die Straße ab dem Bereich des Spielplatzes in südlicher Richtung für Lastwagen ab 7,5 Tonnen gesperrt werden soll. Die entsprechenden Schilder sollen zeitnah aufgehängt werden. Eine Anwohnerin begrüßt die Anordnung für die recht schmale und verwinkelte Beethovenstraße. „Die Straße ist für Lastwagen einfach nicht gebaut. Doch Navis leiten die Fahrer durch die Straße, da es die kürzeste Strecke zum Neubaugebiet an der Bockstraße ist“, sagt sie. Eine weitere Anwohnerin beklagt vor allem die hohe Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos. Dingeldey kündigt an, dass an der Spielstraße in beide Richtungen Anzeigetafeln aufgehängt werden, die die Geschwindigkeit der Autos anzeigen sollen.

Nach der Verkehrszählung solle dann über weitere Instrumente nachgedacht werden. Dingeldey will sich darüber hinaus mit Anwohnerinnen und Anwohnern treffen, um die Situation vor Ort zu diskutieren. Unter anderem sei ihm auch schon der Vorschlag einer Aufpflasterung zur Verkehrsberuhigung unterbreitet worden. Der Bürgermeister sagt, er könne sich jedoch vorstellen, dass diese auch von Anwohnern durchaus kritisch gesehen werde. „Eine Pflasterung erhöht auch den Lärm an einer Straße. Darüber müssen wir reden.“

Anlieger klagen über Lärm von neuer B3 Die Bürgerinitiative „Arnum. Lebenswert für Alle“ erhält vermehrt Zuschriften von Anwohnern mitten in den Wohngebieten. Das teilt Sprecherin Andrea Schirmacher mit. Dafür hat sie eine Erklärung und verweist auf die B-3-Ortsumgehung Hemmingen: „Mit der Rücknahme der Tempobegrenzung und der zunehmenden Auslastung der Bundesstraße hat der Lärm noch einmal signifikant zugenommen.“ Die Bürgerinitiative kritisiert, dass Tempo 70 als „einfachste und kostenneutrale Maßnahme noch nicht umgesetzt“ sei. „Alle diesbezüglichen Eingaben von Anwohnern wurden von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abgewiesen. Weder die Region noch die Stadt Hemmingen haben hier bisher etwas bewegt.“ Die Initiative macht deutlich: „Bei drei Ampeln allein im Ortsgebiet Arnum lässt Tempo 100 den Verkehr ohnehin nicht schneller fließen und führt nur zu unnötigen Beschleunigungen, bevor an den Ampeln wieder abgebremst werden muss.“ zi

Unterstützung bekommen die Anwohner auch von der Ratsfraktion der Bündnisgrünen. Diese hat mehrere Fragen an die Stadtverwaltung gerichtet, die unter anderem die Verkehrszählung und ein Fahrverbot für Lastwagen betreffen. „Die Mitteilung der Grünen traf etwa zeitgleich mit den bereits getroffenen Entscheidungen bei uns ein, sodass sich einige Fragen bereits erledigt haben. Wir bleiben an dem Thema aber auf jeden Fall dran“, sagt Dingeldey.

Von Tobias Lehmann