Hemmingen

Die Bürgerinnen und Bürger in Hemmingen müssen wahrscheinlich ab 2022 eine höhere Grundsteuer bezahlen. Es ist geplant den sogenannten Hebesatz bei der Grundsteuer B, also für bebaute und unbebaute Grundstücke, um 20 auf 520 Punkte anzuheben. Bei der Grundsteuer A, die nur für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke gilt, sollen es künftig 470 Punkte sein, also zehn Punkte mehr. Die Gewerbesteuer soll mit 400 Punkten unverändert bleiben.

Zuletzt stieg der Hebesatz bei der Grundsteuer B Anfang 2020 um 20 auf 500 Punkte. Einige Hemminger Haushalte zahlen seitdem rund 20 Euro jährlich mehr. Die Grundsteuer A stieg damals von 450 auf 460 Punkte.

Grundsteuer soll in Hemmingen steigen

Der Verwaltungsausschuss hat sich am Montagabend in einer vertraulichen Sitzung mit der geplanten Erhöhung für 2022 befasst, aber noch nichts entschieden, wie Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte. Die Fraktionen wollen noch darüber beraten. Viel Zeit bleibt allerdings nicht, denn am Donnerstag, 9. Dezember, tagt der Rat.

Nach dem bisherigen Ratsbeschluss aber soll die Grundsteuer alle zwei Jahre erhöht werden, um den Haushalt zu konsolidieren und „um an die durchschnittlichen Hebesätze der Kommunen in der Region Hannover anzuschließen“, wie es in einer aktuellen Ratsvorlage heißt. Die Hemminger Verwaltung hat Mehreinnahmen von etwa 175.000 Euro für 2022 errechnet. Sie verweist auf die aktuellen Durchschnittswerte im Umland der Landeshauptstadt, die bei der Grundsteuer A 496 Punkte betragen, bei der Grundsteuer B 506 Punkte und bei der Gewerbesteuer 445 Punkte.

Die Gewerbesteuer in Hemmingen soll konstant bleiben. Die letzte Erhöhung liegt mittlerweile zehn Jahre zurück.

Grundsteuer: Ab 2025 wird einiges anders

Die Verwaltung wirft auch einen Blick auf die ab 2025 gültige Reform bei der Grundsteuer. Diese wird dann anhand der Fläche bemessen, ergänzt um die Lage des Grundstücks innerhalb der Stadt. So hat es der Niedersächsische Landtag im Juli dieses Jahres beschlossen. Niedersachsen war damit das zweite Bundesland nach Baden-Württemberg mit einem eigenen Gesetz. Kritiker warnen vor Mehrbelastungen für die Bürger.

Jeder Grundstückseigentümer muss ab 1. Juli 2022 und voraussichtlich bis spätestens 31. Oktober 2022 eine Erklärung elektronisch beim Finanzamt einreichen. Bis zum Stichtag am 1. Januar 2024 stehen dann Einheitswerte für den Grundbesitz fest, die die Grundlage für die neue Grundsteuer sind. Für die Land- und Forstwirtschaft gelten andere, und zwar die bundesweiten Vorschriften.

Von Andreas Zimmer