Hiddestorf

Gibt es noch eine Alternative zu den Containern, in denen Hiddestorfer Grundschüler unterrichtet werden sollen? Der Vorsitzende des Stadtelternrats Jens Ramhorst erläutert, Eltern seien auf ihn zugekommen und hätten Bedenken geäußert. So gebe es bei den mobilen Klassenzimmern zum Beispiel keinen Vorraum und für den Toilettengang müssten die Kinder die Container verlassen.  Eltern verweisen auf Barsinghausen-Kirchdorf, wo für eine Kita zunächst Container geplant waren, dann aber doch ein Gebäude in Holzrahmenbauweise errichtet wurde.

Der Hemminger Bildungsausschuss hat die Container für Hiddestorf in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet. 550.000 soll das Vorhaben kosten. Am 17. Februar entscheidet der Rat. Ramhorst sitzt im Ausschuss. Er sagt, er habe damals noch nicht von anderen Lösungen gewusst. „Es gibt Alternativen und die müssen diskutiert werden“, sagte er jetzt.

An der KGS in Hemmingen wurde bereits in Containern unterrichtet Quelle: Torsten Lippelt

Grundschüler sollen in Containern unterrichtet werden

Einige Grundschüler müssen in barrierefreie Container ziehen, weil der Platz im Gebäude nicht mehr ausreicht. Im neuen Schuljahr ab August werden zwei erste Klassen gebildet. Die Container sollen auf einem hügelähnlichen Gelände aufgestellt werden. Die Verwaltung erläuterte, sie gehe davon aus, dass die Container bis zum Jahresende geliefert werden, möglicherweise schon früher. In der Zwischenzeit will die Feuerwehr ihren Gruppenraum zur Verfügung stellen.

Von Andreas Zimmer