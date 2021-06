Hemmingen

Die einen mögen die pflegeleichte Fläche, die anderen jedoch kritisieren, sie sei der Artenvielfalt in Fauna und Flora nicht zuträglich: Seit Jahren wird in Hemmingen über Schottergärten gestritten. Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Am 15. Juli soll der Rat beschließen, dass in neuen Bebauungsplänen Vorgärten mit Steinen, Kies, Schotter oder ähnlichen Baustoffen tabu sind. Das schlägt die SPD/CDU-Koalition vor. Zu schon bestehenden Schottergärten schreibt sie in ihrem Antrag, „bei einem festgestellten Widerspruch zum öffentlichen Baurecht den Nutzer oder die Nutzerin auf diesen Verstoß hinzuweisen und eine zeitlich angemessene Änderung einzufordern“.

Neue Schottergärten verbieten und Informationskampagne starten

Doch es soll nicht nur ein Verbot ausgesprochen werden: Die Verwaltung solle auch „Anreize oder Fördermöglichkeiten“ prüfen, damit bereits versiegelte Flächen schöner werden, und eine „Aufklärungskampagne“ starten. In den Plänen soll künftig auch festgeschrieben werden, dass Parkplätze auf Privatgrundstücken wasserdurchlässig sein müssen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wird am Donnerstag, 1. Juli, um 19 Uhr in öffentlicher Sitzung im Rathaus darüber diskutieren.

Eigentlich ist die Rechtslage eindeutig. Was nicht überbaut ist, so heißt es in der Niedersächsischen Bauordnung, müsse Grünfläche sein. SPD und CDU argumentieren unter anderem, dass die Schottergärten keinen Lebensraum für Bienen und Insekten böten und das Stadtklima aufheizten. Sie könnten auch kein Wasser speichern – „in der Diskussion um Hochwasser- und Starkregenschutz und Retentionsflächen ein nicht zu vernachlässigender Aspekt“.

Streit um Schottergärten – eine Chronik

Schon seit zwei Jahren sind die Schottergärten in Hemmingen ein Reizthema. Ein Überblick:

Mai 2019: Ein Zuhörer fragte in der Ratssitzung, wie die Stadt mit dem umstrittenen Thema umgehen will. Fachbereichsleiter Axel Schedler von der Stadtverwaltung umreißt die Linie der Stadt: „Wir wollen aufklären und kein Verbot aussprechen.“ In einem Bereich der Stadt seien bereits Hauseigentümer angeschrieben worden, doch dies sei als Appell gedacht.

Dezember 2019: Die Ratsfraktionen und Mitglieder der Fridays-for-Future-Gruppe in Hemmingen sprechen erstmals über deren Forderungen zur Verbesserung des Klimaschutzes. Zum geforderten Verbot von Schottergärten sagt Anette Wnendt (SPD), dass dies ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre der Bürger sei.

Juni 2020: Die Stadt appelliert erneut an die Bürger, keine Schotterflächen anzulegen. Stadtsprecherin Sabine Hürthe verweist unter anderem darauf, dass Schottergärten wichtige Funktionen wie Wasserspeicherung, Bodenleben und Vegetation zerstören. Das habe auch negative Auswirkungen auf das Klima. Die Stadt wirbt zudem mit der Broschüre „Naturnahe Hausgärten – lebendige Alternative zu Schotter und Kies“ der Region Hannover.

Juli 2020: Die SPD/CDU-Ratskoalition kündigt einen Antrag an, der darauf abziele, dass in künftigen Bebauungsplänen keine Schottergärten erlaubt seien. Bürgermeister Claus Schacht zufolge gibt es bei bestehenden Bebauungsplänen einen Bestandsschutz. Die Stadt bleibe daher bei ihrer Haltung: „Wir appellieren an die Vernunft.“ Ende Juli legt die Stadt in ihrem Mitteilungsblatt noch einmal nach. Neu ist, dass die Verwaltung „ermutigt“, wie sie es vorsichtig ausdrückt, bereits vorhandene Flächen umzugestalten.

August 2020: Beim Thema Schottergärten messe die Stadt mit zweierlei Maß, kritisiert eine Anwohnerin in Wilkenburg. Sie hat einen Schottergarten vor ihrem Haus am Riehefeld, den sie pflegt und in dem meist auch etwas blüht. Direkt gegenüber befindet sich eine kleine öffentliche Fläche der Stadt, doch die Stadt habe dort seit etwa einem Jahr nichts mehr gemacht. Der Betriebshof kündigt an, nachzuarbeiten. Es sei unklar, wo das Schild „Hier entsteht eine Blüh-/Bienenwiese“ abgeblieben sei. Die kleinen Blühflächen am Riehefeld, früher wuchs dort nur Bodendecker, seien ein 2018 gestartetes und stadtweit einmaliges Versuchsprojekt. Bisher hatte die Stadt Blüh- und Bienenwiesen nur auf großen Grundstücken angelegt.

April 2021: Der Frühling ist da und die Stadt wirbt aus diesem Anlass dafür, auf Schottergärten zu verzichten.

