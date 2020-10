Hemmingen-Westerfeld

Nördlich des Büntebades in Hemmingen-Westerfeld könnten bis zu etwa 40 neue Parkplätze entstehen. Sie wären dann in dem Bereich vorgesehen, den zurzeit noch das Jugendzentrum nutzt. Allerdings sind es keine zusätzlichen Abstellflächen an der Hohen Bünte, sondern Ersatz für jene, die wegen des geplanten KGS-Neubaus wegfallen.

Zurzeit gibt es 78 Stellplätze unter anderem für Besucher der KGS und des Büntebades sowie 14 Lehrerparkplätze. Letztere sollen entfallen. Künftig werden es dann möglicherweise nur noch insgesamt 36 Besucherparkplätze sein. Das letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen, denn die vorläufigen Zahlen stammen aus einer Machbarkeitsstudie von 2017, in der Planer mehrere Varianten ausgelotet haben.

Anzeige

Neubau für KGS entsteht am Campus

Der Rat der Stadt hatte sich aber im Juli dieses Jahres für einen KGS-Neubau mit drei Stockerwerken am Campus und auf einem Teil des Parkplatzes entschieden. Dafür soll die frühere Hausmeisterwohnung abgerissen werden, die heute die Musikschule nutzt. Das neue KGS-Gebäude, das im Jahr 2024 fertig sein soll, wird wegen der steigenden Schülerzahl benötigt.

Bevor die Stadt das Projekt angehen kann, muss sie erst den Bebauungsplan Schulzentrum Hohe Bünte ändern. „Die Schulerweiterung und die Parkplätze nördlich des Hallenbades widersprechen den Festsetzungen“, schreibt die Verwaltung in einer Ratsvorlage. Auch die Passagen zum Hochwasserschutz sind nicht mehr aktuell. „Nach den neuesten Berechnungen befindet das Schulgelände komplett innerhalb des HQ 100 der Leine.“ Damit ist ein Hochwasser gemeint, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt. Das Planungsverbot für Hochwasserschutzgebiete gelte hier jedoch nicht, denn es handele sich schließlich nicht um ein Baugebiet, sondern um Flächen für den Gemeinbedarf, wie es im Amtsdeutsch heißt. Hinzu komme: „Für die Erweiterung der Schule kommt kein Alternativstandort in Frage.“

Stadt muss Ausgleich für Neubauten schaffen

Den Entwurf des geänderten Bebauungsplans legt die Stadt später öffentlich aus, so dass jedermann Kritik und Anregungen äußern kann. Der Zeitraum ist noch nicht bekannt. Die Stadt muss aber für ihre Vorhaben einen Ausgleich schaffen. Dies soll, so hat es der Verwaltungsausschuss jüngst beschlossen, auf einer Fläche südlich des Strandbades an der Hohen Bünte geschehen, die der Stadt bereits gehört.

Die Fläche sei groß genug, um dort auch den Ausgleich für das neue Feuerwehrgerätehaus zu regeln, das an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld gebaut werden soll. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt befasst sich am Donnerstag, 8. Oktober, 19 Uhr, in der öffentlichen Sitzung im KGS-Forum mit dem Thema.

Viele Besucher an der Hohen Bünte

Die Hohe Bünte ist wegen ihrer vielen Einrichtungen eine stark frequentierte Straße. Dort befinden auch die Sporthallen und der Sportplatz, sodass es zu Spitzenzeiten an Stellflächen auf dem Parkplatz am Büntebad mangelt. Rund 400 Meter entfernt, am Ende der Straße und nah am Strandbad, ist ein weiterer Parkplatz, doch für viele Gäste scheint dieser Weg von etwa fünf Minuten zu Fuß zu weit.

Von Andreas Zimmer