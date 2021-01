Die Arbeiten für eine Stadtbahn bis nach Hemmingen-Westerfeld laufen längst. Und noch in diesem Jahr sollen erste Entwürfe für eine Verlängerung der Linie bis nach Arnum vorliegen.

Fährt die Stadtbahn doch in einigen Jahren nach Arnum?

