Hemmingen-Westerfeld/Arnum

Beim Bau der Stadtbahnlinie nach Hemmingen-Westerfeld kommt es auch an der Kreuzung der Göttinger Landstraße/Kirchdamm zu Einschränkungen. Diese wird ab Montag, 21. März, bis Ende Mai in unterschiedlichen Phasen ausgebaut. Das teilte die Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region Hannover am Mittwoch mit.

„Für diese Bauarbeiten sind teilweise nur eingeschränkte Ausfahrmöglichkeiten aus der Deveser Straße und dem Kirchdamm möglich“, erläuterte Sprecher Jens Hauschke. Am Mittwoch und Donnerstag, 30. und 31. März, wird der Kirchdamm komplett gesperrt. Wer zum Beispiel am Donnerstag den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz besuchen möchte, sollte beachten, dass der Verkehr über die Löwenberger Straße und Berliner Straße umgeleitet wird. „Die Deveser Straße ist immer befahrbar“, sagte Hauschke.

Umleitungen in Hemmingen wegen Stadtbahnbau

Die Göttinger Landstraße im Bereich zwischen der Weetzener Landstraße und dem künftigen neuen Kreisel am Ende des Stadtbahn-Endpunktes sollte seit Dienstag, 15. März, gesperrt sein. Am Mittwochnachmittag war sie weiterhin offen. Die geplante Umleitung bis Dienstag, 12. April, verläuft über die Weetzener Landstraße und die B-3-Ortsumgehung sowie den Hohen Holzweg in Arnum. Das Pflanzenparadies Glende, der Rosenhof und die Anlieger in Hemmingen-Westerfeld sind laut Infra durchgehend aus Richtung Hemmingen-Westerfeld mit dem Auto erreichbar. Fußgänger und Radfahrer seien von der Vollsperrung der Göttinger Landstraße nicht betroffen.

Bald nicht mehr befahrbar: Die Göttinger Landstraße zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum wird bis auf wenige Ausnahmen für den Verkehr gesperrt. Das Bild zeigt die Straße in Richtung Arnum. Quelle: Andreas Zimmer

Ab Montag, 25. April, wird die Göttinger Landstraße dann laut Infra wieder zur Einbahnstraße in Richtung Arnum. Die Regelung soll bis Sonntag, 29. Mai, gelten. Anschließend wird die Verbindung zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum am Dienstag und Mittwoch, 31. Mai und 1. Juni, noch einmal voll gesperrt.