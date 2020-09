Hemmingen

Marc Wehrmann ist seit einem Dreivierteljahr Stadtbrandmeister in Hemmingen. Er übernahm zusammen mit Heiko Schottmann als Stellvertreter im Dezember 2019 die Aufgaben von Stadtbrandmeister Roland Frey und seinem Stellvertreter Ralf Brinkmann. Frey und Brinkmann waren 18 Jahre im Amt. Der 40-jährige Wehrmann wohnt in Hiddestorf, Schottmann ist 37 Jahre alt und wohnt in Harkenbleck. Weil es wegen der Corona-Pandemie zurzeit nur Mitgliedern erlaubt ist, das Feuerwehrgerätehaus zu betreten, hat Redakteur Andreas Zimmer das Interview in der Redaktion in Laatzen geführt.

Mitte Dezember 2019 haben Sie beide Ihr Amt angetreten, drei Monate später gab es den Corona-Lockdown. Haben Sie es schon bereut, die Aufgaben übernommen zu haben?

Marc Wehrmann: Ich habe nichts bereut. Gut, ich hätte mir einen anderen Einstieg gewünscht, aber es ist eine Umstellung für uns alle gewesen.

Heiko Schottmann: Das geht mir genauso.

Gab es einen Corona-Fall in der Stadtfeuerwehr?

Schottmann: Nein, alle sind gesund. Und trotz des Lockdowns herrscht weiterhin ein großer Zusammenhalt.

Sie sind während des Lockdowns nur Einsätze gefahren. Alles andere in der Feuerwehr musste ruhen.

Wehrmann: Ja, bis Anfang Juni. Dann durften die Ortsfeuerwehren mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz wieder üben: erst mit höchstens 15 Mitgliedern im Turnus von drei Wochen, später durften es mehr sein. Für jeden Ort muss man entsprechend angepasst agieren, sich also jedes Feuerwehrgerätehaus genau ansehen, was dort machbar ist und was nicht.

Schottmann: Die Stadt hat uns dabei sehr unterstützt. Materialien wie Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel waren alle schnell da.

Stadtbrandmeister Marc Wehrmann (MItte) spricht im Januar 2020 bei einer Versammlung in Harkenbleck. Quelle: Feuerwehr (Lennart Fieguth)

Was ist mit den Kinder- und Jugendfeuerwehren?

Wehrmann: Durch die Vorgaben der Landesregierung wären Dienste bis zu den Sommerferien schlecht durchführbar gewesen. Zwei Wochen nach Schulanfang konnten wir auch hier wieder anfangen.

Schottmann: Wir wollten auf Nummer sicher gehen und abwarten, ob das Hygienekonzept in den Schulen funktioniert.

Wehrmann: Wenn Eltern ihre Kinder bringen, dann nur bis vors Gerätehaus, dort werden sie vom Jugendwart in Empfang genommen.

Und die Musikzüge?

Wehrmann: Sie spielen draußen an den Gerätehäusern oder auf einem großen Hof.

Wo werden denn die Musikzüge im Winter spielen?

Wehrmann: Die Stadt sucht bereits eine Lösung.

Und der Ausbildungsbetrieb?

Schottmann: In den Hallen der Gerätehäuser lässt sich mit verminderter Personenzahl viel machen, wenn man die Fahrzeuge herausfährt. Das ist nicht so mollig warm wie im Versammlungsraum, aber das geht.

Sind die Feuerwehrmitglieder seit Corona ängstlicher geworden?

Wehrmann: Sie meinen wegen der Infektionsgefahr? Nein, das haben wir nicht beobachtet. Ich würde auch nicht von Angst sprechen, eher von großem Respekt. Jeder bringt seinen Mund-Nasen-Schutz mit und vorsichtshalber liegt auf jedem Sitz in den Feuerwehrfahrzeugen auch einer.

Haben manche Mitglieder darauf gedrängt, den Betrieb wieder hochzufahren?

Wehrmann: Der eine oder andere hat gesagt, wir könnten doch jetzt langsam mal wieder starten. Aber wir mussten Sie nicht bremsen, oder?

Schottmann: Nein, die Einsicht war da.

Der stellvertretende Stadtbrandmeister Heiko Schottmann bei einer Übung. Quelle: privat

Wann gab es die erste Kommandositzung, bei der Sie sich ganz real gegenüber gegessen haben, und wo war sie?

Wehrmann: Das war vor etwa acht Wochen. Alle Ortsbrandmeister und ihre Stellvertreter und wir beide haben uns im Gerätehaus Hiddestorf getroffen.

Schottmann: Zuvor haben wir uns per Telefonkonferenz verständigt, aber es gibt einfach Themen, die sich trotz Abstandsgebot von Angesicht zu Angesicht besser besprechen lassen. Und die Sitzung ging schneller als sonst. Keiner wollte sie angesichts der Situation verlängern.

Was ist, wenn die Zahl der aktuellen Corona-Infizierten steigen sollte?

Schottmann: Dann drehen wir den Stufenplan, den es seit Juni gibt, schrittweise zurück.

Sind Einsätze mit Mund-Nasen-Schutz beschwerlicher?

Schottmann: Das Sprechen damit ist beschwerlicher, sonst nicht.

Bei der Ausbildung ließ sich der Zeitplan wegen Corona nicht halten. Mancher Lehrgang musste ausfallen. Was bedeutet das?

Schottmann: Die Hemminger Stadtfeuerwehr hat trotzdem einen guten Ausbildungsstand.

Wehrmann: Aber es ist richtig, viele Lehrgänge sind ausgefallen und werden so auch nicht nachgeholt. Lehrgänge in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ronnenberg wie die Atemschutzgeräteträger auf der Strecke, wie wir sagen, sind erst wieder seit September möglich. Wir selbst müssen einen neuen Termin für den Zugführerlehrgang in der Landesfeuerwehrschule in Celle finden.

Bei Fahrzeugen und Material muss die Feuerwehr wegen der coronabedingten Finanzlage der Stadt ja nicht bangen.

Wehrmann: Erfreulicherweise nicht. Die neuen digitalen Funkgeräte haben wir vor dem Lockdown bekommen, und auch beim mittleren Löschfahrzeug für Devese für dieses Jahr läuft alles so wie geplant.

Gemeinsam für den Feuerschutz aktiv: der stellvertretende Stadtbrandmeister Heiko Schottmann (von links), Stadtbrandmeister Marc Wehrmann, der stellvertretende Ortsbrandmeister Conny Hennig, Ortsbrandmeister Thorsten Heitmann, die Feuerschutzausschussvorsitzende Anette Wnendt und die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Mit dem geplanten neuen Feuerwehrgerätehaus der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg an der Weetzener Landstraße neben dem Lidl-Markt entsteht ein Bau, der zum Beispiel für Übungen und mit der Kleiderkammer auch von der Stadtfeuerwehr genutzt werden soll. In der Bevölkerung ist der Standort im Hochwasserschutzgebiet nicht unumstritten, wobei ein Gebäude mit dieser Funktion dort erlaubt ist.

Wehrmann: Die Lage ist nicht willkürlich gewählt. Mit Flächen für solche Projekte sieht es in Hemmingen nicht so gut aus. Solch einen Mehrfunktionsbau gibt es in Laatzen und in Gehrden schon, aber im Stadtgebiet von Hemmingen ist er neu.

Die Weetzener Landstraße ist nach der B3 die Straße im Stadtgebiet mit dem meisten Verkehr. Haben Sie nicht Angst, bei Einsätzen im Stau stecken zu bleiben?

Wehrmann: Bislang kenne ich keinen Einsatz in Hemmingen, wo das schon mal passiert ist. Am Kreisel beim Real-Markt stecken hin und wieder Feuerwehrmitglieder in Privatautos fest, wenn sie auf dem Weg ins Gerätehaus sind.

Schottmann: Da kann es schon mal passieren, dass das rote Auto an ihnen vorbeifährt.

Wehrmann: Aber von welcher Zeit mit Staus reden wir? Ein bis zwei Stunden täglich von Montag bis Freitag. Notfalls müssen Autos eben auf Fuß- und Radwege ausweichen, um uns Platz zu machen. Außerdem entspannt sich die Verkehrslage auf der heutigen B3 und Umgebung, wenn die Umgehungsstraße frei ist.

Auf die Feuerwehr kommen neue Aufgaben hinzu. Der Rat hat sich beim Hochwasserschutz für den erweiterten Katastrophenschutz entschieden, bei dem auch die Feuerwehr eine Rolle spielt.

Wehrmann: Hier stehen die Gespräche noch aus. Wegen Corona wäre es zu aufwendig gewesen, Konferenzen einzuberufen. Solch ein Thema kann man nicht per Videokonferenz bewältigen. Und der Erfahrungsaustausch mit anderen Städten ist während der Corona-Pandemie auch schwierig.

Die B-3-Ortsumgehung soll im November für den Verkehr freigegeben werden.

Wehrmann: Da gilt die übliche Alarm- und Ausrückeordnung. Wir werden vor der Freigabe eine Begehung der Straße machen und uns mögliche kritische Punkte ansehen. Und ob das eine Rennstrecke mit hoher Unfallgefahr wird, wie manche behaupten, muss man erst mal abwarten.

Ende 2023 soll erstmals die Stadtbahn bis Hemmingen-Westerfeld fahren.

Wehrmann: Wir werden in Lehrgängen rechtzeitig auf Themen wie Elektrizität in den Oberleitungen vorbereitet.

Schottmann: Die Stadtbahn ist ein anderer Schlag als die Bundesbahn. Die Üstra kann ganze Strecken stromfrei schalten. Ohnehin gilt: Jeder Einsatz ist anders. Oder hast Du das anders erlebt?

Wehrmann: Nein, das stimmt. Jeder Einsatz ist anders. Und in Corona-Zeiten erst recht.

Von Andreas Zimmer