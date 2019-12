Sie sind beide 18 Jahre in ihren Funktionen im Amt – eine lange Zeit. Welche Einsätze sind Ihnen besonders in Erinnerung?

B (= Brinkmann): Einige, aber der längste war wohl der 30-Stunden-Einsatz beim Hochwasser 2002. Ich weiß noch, wie wir uns morgens abgewechselt haben. Wir hatten abends noch Hauptversammlung in Hiddestorf, ich war damals zeitgleich auch Ortsbrandmeister.

F (= Frey): Der Starkregenalarm im Sommer 2014 sorgte für mehr als 300 Einsätze.

Apropos Hochwasserschutz: Bei den politischen Diskussionen in Hemmingen läuft es zurzeit auf die Variante mit dem erweiterten Katastrophenschutz hinaus. Kann das die Stadtfeuerwehr leisten?

B: Wir sollten erst mal abwarten, wie der Rat im Februar entscheidet. Man muss aber schon jetzt ganz klar sagen, dass der Hochwasserschutz nicht auf den Schultern der Feuerwehr lasten darf.

Neue mögliche Einsatzorte kommen in den nächsten Jahren dazu: die B-3-Ortsumgehung ab 2020 und die Startbahnverlängerung ab 2023.

F: Wegen der Stadtbahn haben wir schon mit der Üstra Kontakt aufgenommen. Wenn ich das in Laatzen sehe, ist das größte Problem offenbar, dass Autos ins Gleisbett fahren. Für Einsätze auf der neuen B3 haben wir an Geräten und Materialien alles da.

B: Den Rüstwagen II haben wir damals schon sowohl für die B3-neu als auch für die Stadtbahn gekauft. Hiddestorf hat jetzt als dritte Ortsfeuerwehr einen hydraulischen Rettungssatz unter anderem mit Spreizer und Schneidegerät bekommen, bezahlt vom Förderverein.

Ist dafür auch der Gerätewagen Logistik (GW-L) II ab 2023?

B: Dieser ist vielseitig einsetzbar. Wir können zum Beispiel Gerätschaften für den Hochwasserschutz oder bei Starkregen transportieren, man kann damit aber auch 1000 Meter Schlauch während des Fahrens ausrollen. Das hilft uns in Gegenden, wo die Wasserversorgung nicht so optimal ist wie am Hohen Holzweg in Arnum und in Teilen von Harkenbleck.

Es gab während ihrer Amtszeit einige Einsätze, bei denen Menschen ums Leben gekommen sind. Haben Sie auch mal die Notfallseelsorge in Anspruch genommen?

F: Ich nicht. Wenn was war, haben wir beide darüber gesprochen oder in der Familie. Bei den Kameraden fragen wir immer nach, ob sie die Notfallseelsorge brauchen. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Als 2016 das zweijährige Mädchen im Arnumer Freibad ertrunken war, waren sogar zwei Notfallseelsorger vor Ort.

B: Ich auch nicht. Es ist manchmal schwer herauszubekommen, ob man die Notfallseelsorge holen sollte oder nicht. Oft hilft es schon, nach den Einsätzen noch im Gerätehaus zu sitzen und darüber zu sprechen.

Bei Einsätzen mit mindestens drei Ortsfeuerwehren sind Sie stets mit dabei.

B: Roland und ich haben das immer so gehandhabt, dass wir, wo es möglich war, uns eher im Hintergrund aufgehalten haben. Wir sehen dann, dass da zum Beispiel Verletzte liegen, aber wir müssen ja nicht direkt rangehen. Außerdem müssen wir nicht bei jedem Einsatz ganz vorn mitmischen. Wir wollen uns schließlich darauf verlassen, dass es auch klappt, wenn der eine mal im Urlaub und der andere krank ist.

Sie haben gerade ihre Familien genannt. Lässt sich das Amt des Stadtbrandmeisters oder Vizes im Alltag abgrenzen?

B: Nein, die Familien sind mittendrin. Wir fahren nicht bei jedem Einsatz raus, aber wir werden schließlich über jeden informiert.

F: Die Partner müssen mitspielen, sonst klappt das nicht. Man kann das aber auch dezent halten: Meine Frau dürfte manchmal gar nicht mitbekommen haben, dass es Alarm gab, ich nachts aufgestanden bin und eine Weile über Funk mitgehört habe.

Zur Galerie 2001 bis 2019: Die Bildergalerie zeigt Stationen aus den drei Amtsperioden von Hemmingens Stadtbrandmeister Roland Frey und seinem Stellvertreter Ralf Brinkmann.

Was behalten Sie von Ihrer Amtszeit weniger gut in Erinnerung?

F: Die Haushaltsplanberatungen waren eine Zeit lang schwierig. Wir haben drei Jahre wie gefordert das Budget halten können, aber das ging dann nicht mehr. Alles wird teurer.

Wie ist denn das Verhältnis zum Rat und zur Stadtverwaltung?

B: Die Zusammenarbeit mit beiden ist super. Auch, wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gab, sind alle auf einen Nenner gekommen und konnten erhobenen Hauptes aus der Sitzung gehen.

F: Eine Zeit lang hatten wir einen eigenen Ausschuss und wurden dann dem Wirtschaftsausschuss zugeordnet. Das war nicht so gut. Da gingen wir wegen der vielen anderen Themen irgendwie unter. Aber mittlerweile gibt es den Feuerschutzausschuss wieder – mit einer Frau als Vorsitzenden. Da staunen andere Wehren, wenn sie das hören.

Ist die Feuerwehr in der Hemminger Bevölkerung anerkannt?

F: Ich denke schon.

B: Das glaube ich auch. Die Wehren machen in ihren Ortschaften schon eine sehr gute Arbeit. Wir danken allen Kameradinnen und Kameraden für die gute Zusammenarbeit. Es war schon eine super Zeit.

Ist die Stadtfeuerwehr gut aufgestellt? Das Durchschnittsalter beträgt 38 Jahre. 20 Kräfte scheiden innerhalb von fünf Jahren aus Altersgründen aus.

F: Der Generationswechsel in fast allen Ortsfeuerwehren ist vollzogen. In fast allen Stadtteilen gibt es Kinderfeuerwehren. In den Jugendfeuerwehren rückt Nachwuchs nach. Die kleineren Feuerwehren haben in den vergangenen Jahren Spezialaufgaben dazubekommen. Wir brauchen also auch die kleinen Ortsfeuerwehren.

B: Das war immer unsere Linie: Wir haben versucht, keine Wehr zu bevorzugen.

Und wie sieht es mit der Einsatzbereitschaft tagsüber aus? Montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr sind 80 Prozent der Mitglieder nicht verfügbar.

F: Da sind natürlich nicht so viele Mitglieder in der Stadt wie abends. Aber bisher hatten wir genug: Studenten, Schichtarbeiter, mancher hat Urlaub.

B: Für die Zukunft sind wir gerade in einem Arbeitskreis dabei, ein Konzept zu erstellen, bei dem wir unter anderem darauf bauen, dass die Firmen den Feuerwehrleuten bei Einsätzen frei geben.

Sind Gaffer ein Problem?

F: In Hemmingen nicht. Ich glaube, das ist eher auf den Autobahnen so.

B: Dass die Leute in Hemmingen gucken, das gab es auch früher schon. Aber heute wie damals haben sie auch Verständnis dafür, wenn man sie bittet, mal zur Seite zur gehen.

In sozialen Netzwerken wie Facebook war es lange Zeit so, dass – kaum war irgendwo ein Alarm – die Nutzer sofort wissen wollten, was los war.

B: Diese Mentalität hat sich mittlerweile geändert. Wir informieren ja auch, aber erst, wenn der Einsatz beendet ist.

Sie sind bestimmt in vielen Messenger-Gruppen. Kehrt da auf dem Smartphone mal Ruhe ein?

B: Ich finde, es ist dadurch einfacher geworden, schnell informiert zu werden oder Termine abzustimmen.

Sind die Belastungen eines Feuerwehrmitglieds heute andere als vor 18 Jahren?

F: Bei uns ist viel mehr Verwaltungsarbeit dazugekommen, allein die ganzen Daten für den Feuerwehrbedarfsplan.

B: Ja, wir müssen der Verwaltung mehr zuarbeiten. Viele Vorschriften haben sich geändert, und es sind viele spezielle Sachen dazugekommen wie der Chemieschutz. Fotovoltaikanlagen gab es vor 18 Jahren auch noch nicht so viele. Und E-Autos auch nicht.

Warum können sie ein Problem sein?

B: Die Batterien hören nicht auf zu brennen. Es gab anderswo Einsätze, da musste das Auto in einen mit Wasser gefüllten Container, bis es abgekühlt war.

An der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld soll das erste gemeinsame Gerätehaus zweier Hemminger Ortsfeuerwehren entstehen: Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg. Ein Super- und ein Drogeriemarkt sind nebenan. Ich sage mal: Die Feuerwehr wird sichtbarer.

F: Ja, und solche Standorte in anderen Städten haben gezeigt, dass dann die Mitgliederzahl steigt.

B: Auf dem Gelände sollen auch Einrichtungen der Stadtfeuerwehr unterkommen wie ein Übungsplatz und die Kleiderkammer. Sehen Sie, das Gerätehaus in Hemmingen-Westerfeld wurde 1965 gebaut. Die Feuerwehrfahrzeuge heute werden immer größer. Deswegen werden auch andere Gerätehäuser umgebaut. Nur Hiddestorf und Devese sind dabei außen vor – noch.

Gibt es etwas, was Ihnen durch das Amt auch persönlich von Nutzen war?

B: Bei mir war es das Computerzeitalter. Ich hätte mich sonst nicht in dem Tempo damit beschäftigt. Und man bekommt einen anderen Einblick in die Arbeit einer Stadtverwaltung.

F: Ja, es ist das ganze Technische.

Was geben Sie Ihren Nachfolgern mit auf den Weg?

B: Ein gutes Verhältnis zu den Kameraden ist wichtig. Es sind 270 Aktive. Wichtig ist, dass sie die Leute zusammenhalten. Wenn sich diese wohlfühlen, dann leisten sie auch gute Arbeit.

F: Für uns war nie wichtig, dass die Mitglieder den Dienstweg einhalten. Wer uns ansprechen wollte, konnte das jederzeit tun.

Nach drei Amtszeiten ist Schluss Sie sind Feuerwehrleute durch und durch: Roland Frey (59) war 18 Jahre Stadtbrandmeister und Ralf Brinkmann (53) ebenso lange sein Vize. Nach drei Amtszeiten haben sie ihre Ämter am Montag an Marc Wehrmann beziehungsweise Heiko Schottmann abgegeben, bleiben aber der Feuerwehr als aktive Mitglieder erhalten. Frey, der als Hausmeister arbeitet, ist mit zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Vor seiner Zeit als Stadtbrandmeister war er zwei Jahre Vize. Ralf Brinkmann (53) aus Ohlendorf, der als Fleischermeister tätig ist, ist mit zehn Jahren eingetreten. Sein Vater Jürgen war von 1984 bis 1989 Gemeindebrandmeister. Ralf Brinkmann war 24 Jahre Ortsbrandmeister der Feuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer