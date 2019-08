Hemmingen

In der Stadtbücherei in Arnum endet die Sommerpause. Sie ist ab Montag, 19. August, wieder geöffnet. In den Räumen am Klapperweg können montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 15 bis 18 Uhr Medien ausgeliehen werden.

Die Stadtbücherei im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld hatte in den Ferien wie gewohnt geöffnet. Die Zeiten sind: montags, dienstags und freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten der Stadtbücherei und der Bücherstube

Die Stadtbücherei weist darauf hin, dass die Leihfrist für alle in den Ferien entliehenen Medien bis zum Ende der Sommerferien gilt, also bis Mittwoch, 14. August. Ferner macht sie auf die mittlerweile 50 Bände in ihrem Bestand aus der Reihe „Gebrauchsanweisung für...“ des Piper-Verlages aufmerksam, die sich mit Staaten und Städten beschäftigt – für die Reisenachbereitung oder die Planung der nächsten Reise.

In Hiddestorf ist die Bücherei

der Nikolaikirchengemeinde ebenfalls wieder geöffnet. Die Rückgabe und das Ausleihen von Medien in den Räumen an der Ostertorstraße 1 ist wieder am Freitag, 16. August, möglich. Die Bücherstube ist freitags von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet und dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Die Bücherstube der Friedenskirchengemeinde Arnum an der Bockstraße 33 ist weiterhin geschlossen, weil das Gemeindehaus umgebaut wird.

Von Andreas Zimmer