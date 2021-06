Hemmingen

Wie soll die Stadt Hemmingen in der Zukunft aussehen? Darüber wollen die Bündnisgrünen mit Bürgern und Bürgerinnen in ihrem 41. Stadtgespräch diskutieren.

Es sei wichtig, möglichst frühzeitig zu planen, teilt der Parteivorsitzende Andreas Praetsch mit. Das betreffe unter anderem die B-3-alt in Hemmingen-Westerfeld, an der 2023 der Stadtbahnanschluss fertiggestellt wird. An der Endhaltestelle, der sogenannten Fläche 60, biete sich die Möglichkeit, ein nachhaltiges Wohngebiet für bezahlbaren Wohnraum zu entwickeln, das nicht auf die Autoerschließung fokussiert sei. Das Gebiet ist zwischen dem Gartencenter Glende und dem Wald zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum.

Lesen Sie auch Fläche 60: So geht es mit dem Neubaugebiet weiter

An dem Gespräch wird Heike Köckler, Professorin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, teilnehmen. Sie beschäftigt sich mit einer zukunftsweisenden Stadtplanung aus Sicht der Daseinsvorsorge und Gesundheit. Weiterhin wird Architekt und Stadtplaner Nils Nolting dabei sein. Sein Thema ist die ressourcen- und recyclinggerechte Entwicklung von nachhaltigen und klimagerechten Städten.

Stadtgespräch der Grünen über Stadtentwicklung

Das Stadtgespräch beginnt am Montag, 5. Juli, um 19.30 Uhr. Es wird digital sein. Anmeldungen sind im Internet auf gruene-hemmingen.de möglich.

Die Grünen schlagen auch vor, Gewerbeflächen an der B-3-alt aufzuwerten. So ließen sich aus „heutigen Rückseiten ohne Zufahrt oder Zugang zur B-3-alt attraktive Vorderseiten“ gestalten. Damit werde auch der Bereich zwischen Gutenbergstraße, Berliner Straße und Deveser Straße für neue Büros oder Dienstleistungsangebote interessant. Anstatt „wie bisher auf einzelne Bauinteressen und Investoren zu reagieren“, sollte es einen Masterplan geben.

Von Tobias Lehmann