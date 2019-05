Hemmingen/Hannover

Frisch gestärkt in den Wettbewerb: Die Hemminger beteiligen sich am Stadtradeln, das am 19. Mai beginnt. Doch bevor sie am Sonntag auf die Strecke für die Fahrradsternfahrt nach Hannover gehen, kehren die Teilnehmer in der Gaststätte Mutter Buermann in Devese ein - bei schönem Wetter im Biergarten. Dort erwartet sie ein von der Stadt Hemmingen gesponsertes Frühstück mit belegten Brötchen sowie Getränken zum Sonderpreis von 2 Euro pro Person.

Treffpunkt ist jedoch bereits um 9.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld. Gegen 10 Uhr will die Gruppe in Devese ein. Etwa eine Stunde später kommen die Radfahrer aus Richtung Ronnenberg dazu. Dann geht es zurück zum Hemminger Rathausplatz mit einem kleinen Zwischenstopp und weiter über den gesperrten Südschnellweg zum Opernplatz in Hannover mit der Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln und der Erlebnisausstellung „StadtMensch & FahrRad“. Dort will die Gruppe gegen 12.30 Uhr eintreffen.

Sternfahrt zum Opernplatz

Wer nur bei der Sternfahrt dabei sein möchte, findet sich für 11.15 Uhr auf dem Rathausplatz ein. Die Fahrt wird von Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) Hemmingen/ Pattensen begleitet.

Beim Wettbewerb Stadtradeln sammeln angemeldete Teilnehmer für ihre Kommune Kilometer, sie können Preise gewinnen und für eine klimafreundliche Fortbewegung werben. Die Aktion Stadtradeln läuft bis zum 8. Juni. Nähere Informationen im Internet gibt es auf www.fahrradsternfahrt-hannover.de und www.stadtradeln.de.

Von Andreas Zimmer