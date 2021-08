Hemmingen

Acht Auszubildende beschäftigt die Stadt Pattensen zurzeit: drei Stadtinspektoranwärter, zwei Verwaltungsfachangestellte, zwei Gärtner und einen Fachangestellten für Bäderbetriebe im Büntebad. Doch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt werde immer schwieriger, darin sind sich die Erste Stadträtin Regina Steinhoff und Ausbildungsleiterin Ina Sander einig. „Früher mussten Auszubildende oftmals zahlreiche Bewerbungen schreiben, um Erfolg zu haben. Heute kämpfen die Verwaltungen um sie“, sagt Steinhoff.

Hemmingen stehe dabei auch immer in Konkurrenz zu den größeren Verwaltungen der Stadt Hannover, der Region Hannover und des Landes Niedersachsen, die alle in der Landeshauptstadt angesiedelt sind. „Finanziell gibt es keinen Unterschied, das ist tariflich festgeschrieben“, sagt Steinhoff. Doch die Art der Ausbildung unterscheidet sich in einigen Punkten. „In kleineren Verwaltungen ist die Nähe zum Bürger oftmals enger. Wir fahren auch noch raus und führen persönliche Gespräche“, sagt Sander.

Familiäre Atmosphäre im Hemminger Rathaus

Zudem werde in kleineren Rathäusern wie in Hemmingen häufiger eine größere Bandbreite von den Mitarbeitern gefordert. „Hier bleiben Anliegen von Bürgern und Bürgerinnen nicht selten von Anfang bis Ende in einer Hand. Dabei muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin häufig viele verschiedene Bereiche der Verwaltungsarbeit abdecken“, sagt Sander. In größeren Verwaltungen sei dagegen die Spezialisierung auf einen Bereich meist besser möglich. „Das ist am Ende Typsache“, sagt Sander. Gemeinsam mit Steinhoff verweist sie noch auf die familiäre Atmosphäre im Hemminger Rathaus. „Hier hat jeder Auszubildende noch direkten Kontakt zum Bürgermeister“, sagen sie.

Die Auszubildenden im Hemminger Rathaus haben gute Chancen, anschließend übernommen zu werden. „Wir schauen bei der Einstellung neuer Auszubildenden auch immer, welchen Bedarf wir haben. In den nächsten Jahren werden einige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen“, sagt Steinhoff.

Zwei neue Beamtenanwärter beginnen in der Stadtverwaltung

Diesen Monat haben die Stadtinspektoranwärter Jessica Haupt und Cedric Hochhuth bei der Stadt Hemmingen begonnen. Sander sagt, dass die Stadt nach Möglichkeit immer zwei Auszubildende für den gleichen Zweig einstellt. „So können sie sich untereinander austauschen.“ Da Haupt und Hochhuth den Weg in eine Beamtenlaufbahn einschlagen, sind sie wörtlich genommen auch keine Auszubildenden, sondern Anwärter. Mehr als die Hälfte ihrer dreijährigen Ausbildungszeit werden sie an der kommunalen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung verbringen. Die weitere Zeit sammeln sie praktische Erfahrungen im Hemminger Rathaus.

Für Bürgermeister Claus Schacht waren es die letzten neuen Auszubildenden, die er in seiner Amtszeit begrüßen durfte. Er tritt zur Kommunalwahl im September nicht mehr an. Schacht rät Haupt und Hochhuth dazu, viele Fragen zu stellen und sich einzubringen. „Wir profitieren von neuen Herangehensweisen und Denkmustern. Wir brauchen alle den Mut zur Veränderung“, sagt Schacht.

Von Tobias Lehmann