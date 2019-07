Hemmingen

Wasser marsch: Elf Teams mit jeweils sechs Teilnehmern im Alter von zehn bis 17 Jahren aus den sechs Jugendfeuerwehren im Hemminger Stadtgebiet sind am Wochenende bei einem Wettbewerb am Gerätehaus in Devese gegeneinander angetreten. Ihre Aufgabe war es, einen sogenannten Löschangriff fehlerfrei auf- und wieder abzubauen. Die Bewertung haben Mitglieder der Stadtjugendfeuerwehr Springe übernommen. Das teilt Annika Hillert mit, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtjugendfeuerwehr Hemmingen zuständig ist.