Hemmingen

Welches waren die beliebtesten Medien bei den Nutzern der Hemminger Stadtbücherei im Jahr 2020? Einen Überblick darüber hat die Bücherei jetzt veröffentlicht. Der eine oder andere Leser bekommt auf diese Weise vielleicht auch noch einen Tipp, was sich unter den mehr als 45.000 Medien in Hemmingen-Westerfeld und Arnum zum Ausleihen lohnt.

Die Interessen seien wie in den Vorjahren eher breit gestreut, als auf bestimmte Titel fokussiert, sagt Leiter Marc Heinecke. Die am stärksten nachgefragten Medien seien Kinderbuchserien für junge Leser zwischen fünf und zehn Jahren. Erwachsene leihen für sich meistens Romane wie Krimis und Thriller aus, aber auch unterhaltsame historische und zeitgeschichtliche Romane und Familiensagas, Hörbücher und Biografien. Bücher zu Sachthemen werden Heinecke zufolge seltener nachgefragt. Repräsentativ sei das Ergebnis 2020 allerdings wegen der Corona-Krise nicht. Etliche Wochen war die Bücherei wegen der Pandemie geschlossen. Die Möglichkeit zur kontaktlosen Ausleihe werde zwar „dankbar genutzt, aber tatsächlich nur von wenigen Stammkunden, das sind fünf bis zehn Personen pro Tag“.

Stadtbücherei Hemmingen: Die Jahrescharts 2020

Romane/Belletristik: Nachgefragt worden ist vor allem Peter Prange mit seinen beliebten, oft verfilmten Romanen über Familienschicksale in Deutschland vor, zwischen und nach den Weltkriegen wie „Unsere wunderbaren Jahre“ und „Eine Familie in Deutschland“.

Auch „Der Jahrhunderttraum“ von Richard Dübell stand in der Lesergunst hoch, ebenso „Das verborgene Wort“ und die drei Folgebände von Ulla Hahn. Gefragte Autoren von Krimis und Psychothrillern sind unter anderem Sebastian Fitzek und Andreas Franz.

Sachbuch: „Becoming“ von Michelle Obama gehörte zu den Sachbüchern, die am meisten ausgeliehen wurden. Nachgefragt wurde aber auch „Acht Stunden mehr Glück – warum Menschen in Skandinavien glücklicher arbeiten und was wir von ihnen lernen können“ von Maike van den Boom. Bei den Sachbüchern für Kinder waren es Serien wie „Tiptoi“, „Was ist was?“, „Bücherbär“, „Leo Lausemaus“ und „Wieso? Weshalb? Warum?“. Beliebt waren zudem „Stories for Boys Who Dare to Be Different – Vom Mut, anders zu sein” von Ben Brooks und „Good Night Stories for Rebel Girls – 100 außergewöhnliche Frauen“ von Elene Favilli.

So funktioniert die Ausleihe im Lockdown Die Stadtbücherei darf weiterhin coronabedingt nicht betreten werden, aber die kontaktlose Ausleihe ist möglich – am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld über die Hintertür gegenüber der Zahnarztpraxis Dr. Vogt. Die Zeiten sind montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Öffnungszeiten am Klapperweg in Arnum sind montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Weitere Termine sind nach Absprache möglich – in Hemmingen-Westerfeld unter Telefon (05 11) 4 10 32 80, E-Mail: buecherei@stadthemmingen.de, und in Arnum unter Telefon (0 51 01) 9 27 77 oder per E-Mail an buecherei-arnum@stadthemmingen.de. Nähere Informationen im Internet gibt es auf stadthemmingen.de.

Kinder- und Jugendbuch: Der Trend geht laut Heinecke weiterhin zu mehrbändigen Serien beliebter Autoren. Als Beispiele für die Altersgruppe der Fünf- bis Zehnjährigen nennt er „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney, die „Drei ??? Kids“- und die „Drei !!!“-Serien, aber auch „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer. Beliebt waren unter anderem auch „Tom Gates“, das sind Schulgeschichten als Comics von Liz Pichon, die „Animox“-Serie von Aimée Carter, die „Woodwalker“-Serie von Katja Brandis, die „Luzifer junior“-Serie von Jochen Till, die „Das wilde Pack“-Serie von André Marx, der „Muffin-Club“ von Katja Alves und „Die Vulkanos“ von Franziska Gehm. In der Altersgruppe von zwölf bis 15 Jahren sind es die „Top Secret“-Serie von Robert Muchamore, die „Percy Jackson“-Serie und ähnliche Verarbeitungen griechischer und nordischer Mythologie von Rick Riordan und – ein Klassiker – „Harry Potter“.

DVD/CDs: „Sie werden gerne nachgefragt, ohne dass spezielle Themen oder Titel aufgefallen sind – mit Ausnahme der Hörspiele nach beliebten Kinderbuchserien“, erläutert Heinecke. „Kassetten, CD-ROMs und VHS-Videos sind out und mehr oder weniger ausgemustert.“

Von Andreas Zimmer