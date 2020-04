Wegen des Coronavirus fallen Veranstaltungen in Hemmingen aus und es sind Einrichtungen wie das Büntebad geschlossen. In Hemmingen gab es bis Dienstag 29 bestätigte Fälle. Seit Mittwoch teilt die Region nur die aktuellen Fälle mit, also die Zahl der Menschen, die zurzeit infiziert und registriert sind. Das sind in Hemmingen elf. Ein Überblick über abgesagte oder verschobene Veranstaltungen.