Wilkenburg

Früher ratterten hier die Bagger, doch heute stören höchstens ab und zu von der Alten Dorfstraße herüberdringende Verkehrsgeräusche die Ruhe am Steinfeldsee südöstlich von Wilkenburg. Unterbrochen wird sie nur von Vogelrufen, denn seit dem Ende des Kiesabbaus 1993 und der Ausweisung als Naturschutzgebiet sieben Jahre später haben sich hier zahlreiche Arten niedergelassen. Zum Teil als Brutvögel, teils auch als Gäste auf dem Durchzug.

Auch Graureiher gehen am Steinfeldsee auf Fischjagd. Quelle: Thomas Böger

Anzeige

Dass sich das einschließlich der Uferbereiche rund 20 Hektar große Gelände so fast paradiesisch entwickeln konnte, ist vor allem dem Naturschutzbund ( Nabu) zu verdanken. Er hat gemeinsam mit Kommunalpolitikern in den Neunzigerjahren nicht nur verhindert, dass an dem See ein Naherholungsgebiet entstand, sondern sich in den folgenden Jahren intensiv um die Gestaltung des Bereiches gekümmert.

Moorochsen kommen zum Überwintern

„Wir haben Flachwasserzonen und Buchten anlegen lassen“, berichtet Inge Scherber, Sprecherin der Nabu-AG Hemmingen. Dadurch habe sich ein Schilfgürtel bilden können, der unter anderem Rallen, Dommeln und Rohrsängern gut geschützte Brutplätze biete. So überwinterten hier inzwischen mehrere Paare der Großen Rohrdommel. Diese werden wegen der dumpfen, kilometerweit zu hörenden Balzrufe der Männchen auch Moorochsen genannt.

Unter anderem wurde am Ostufer eine 4000 Quadratmeter große Insel, die früher zwei bis drei Meter aus dem Wasser ragte, in eine Flachwasserzone umgewandelt. Weitere 3000 Quadratmeter entstanden am Westufer. Dort wurden auch zwei Buchten angelegt, in denen zahlreiche Enten – auch die seltene Spießente – ihre Nester bauen. Außerdem bietet ein Stück Steilwand Eisvögeln und Uferschwalben Nistplätze. Neuntöter sind am Steinfeldsee auch schon gesichtet worden, „und wir hoffen noch auf den Wendehals“, sagt Scherber.

20.000 Euro für die Gestaltung des Ufers

Flachwasserbereiche sind an ehemaligen Kiesgruben selten. Meist fallen die Ufer unter Wasser steil ab. Dort könne sich kein Schilf bilden „und damit sind sie für viele Vögel ungeeignet“, erklärt Scherber. Aber auch für Klein- und Jungfische sowie für verschiedene Amphibien seien solche Zonen wichtig. Deshalb habe man insgesamt 20.000 Euro in die Gestaltung investiert. Je 5000 Euro haben Nabu und die Stadt Hemmingen beigesteuert, 2500 Euro der BUND. Der größte Beitrag kam mit 7500 Euro von Bingo-Lotto.

Inzwischen ist das Gelände als Naturschutzgebiet und als Flora-Fauna-Habitat ausgewiesen – „mehr Schutz geht nicht“, sagt Scherber. Der Nabu hat den größten Teil des Areals eingezäunt und seit einiger Zeit laufen dort zwölf Skudden herum. Das ist eine alte, robuste, aus Ostpreußen stammende Schafsrasse. Die Tiere sollen dafür sorgen, dass das Biotop nicht verbuscht. „Sonst ist da später nur noch Wald“, macht Scherber deutlich, dass man nicht alles der Natur überlassen kann, wenn man eine möglichst große Artenvielfalt erhalten will.

Von Thomas Böger