Die Stelle fürs Hemminger Klimaschutzmanagement bei der Stadt wird jetzt ausgeschrieben. Dafür hat sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Es gab zwei Gegenstimmen von der FDP. Klimaschutz sei die Aufgabe der gesamten Verwaltung, argumentierte Steven Maaß (FDP). „Die Eierlegendewollmilchsau der Stelle kann die Erwartungen an die Rettung des Klimaschutzes gar nicht erfüllen.“

Die Liberalen bilden mit den Unabhängigen Hemmingern (DUH) eine Gruppe im Rat, doch Maaß kündigte an, dass DUH-Ratsherr Andreas Heitland anders abstimmen werde und zwar für die Managerstelle. Heitland sagte, die neue Stelle führe zwar zu einer „Mehrbelastung“ im Haushalt, sie werde aber – so hoffe die DUH – auch „zusätzliche Erträge“ unter anderem durch Fördermittel generieren. Sie solle zudem das passende Klima schaffen, um innovative Unternehmen für den Klimaschutz anzusiedeln.

Klimaschutzmanager als Stabsstelle beim Bürgermeister

Die Bündnisgrünen bedauerten, dass es für ihre Forderung nach einem Klimaschutzmanagement nicht schon 2019 eine Ratsmehrheit gegeben habe. „Der Klimaschutz wird in der Stadtverwaltung ernst genommen, aber es fehlt Personal“, sagte Roman Binder (Grüne). Eine oder eine könne nicht alles bewältigen, deswegen dürfe die neue Kraft nicht mit Aufgaben „überfrachtet“ werden. Kerstin Liebelt (SPD) warnte davor Klimaschutz „an nur einer Position festzumachen“. Vielmehr gehe es unter anderem darum sich auf Regionsebene stärker zu vernetzen.

Jan Dingeldey ist seit November 2021 Bürgermeister von Hemmingen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Die CDU hatte bereits im Fachausschuss Anfang Februar deutlich gemacht, dass sie den Zeitpunkt für die Einstellung jetzt als den richtigen ansieht. Denn nun sei der neue Bürgermeister im Amt, der das Klimaschutzmanagement zunächst als Stabsstelle bei sich ansiedeln will bis klar ist, wie die weitere Verwaltungsstruktur aussieht. Die neue Vollzeitstelle solle möglichst im Frühsommer besetzt werden, sagte Bürgermeister Jan Dingeldey gegenüber dieser Zeitung.

Hemmingen will klimaneutrale Stadt werden

Nach Auskunft der Verwaltung gibt es bereits in 17 von 21 Kommunen der Region Hannover eine Kraft fürs Klimaschutzmanagement. Der Manager oder die Managerin in Hemmingen soll unter anderem das Klimaschutzkonzept aktualisieren, Projekte aus dem Klimaschutzaktionsplan vorantreiben und einen jährlichen Klimaschutzbericht erstellen. Hemmingen will schließlich klimaneutrale Stadt werden. Laut Verwaltung hatte die Stadt früher drei Jahre lang eine Managerin beschäftigt, deswegen sei die energetische Sanierung städtischer Gebäude nahezu abgeschlossen.

