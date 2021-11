Hemmingen

„Es ist ein schönes Ehrenamt. Ich komme mit so vielen Menschen zusammen“, sagt Doris Linkhof (CDU). Sie ist eine der stellvertretenden Bürgermeister in Hemmingen. Die Wilkenburgerin war das bereits in den vergangenen beiden Ratsperioden. Damit ist sie die Dienstälteste im Team.

Seit Beginn der neuen Ratsperiode in diesem Monat sind es nicht mehr zwei gleichberechtigte Stellvertreter, sondern mit Linkhof, Kerstin Liebelt (SPD) und Joachim Steinmetz (Bündnisgrüne) drei. Das Pensum für die repräsentativenTermine ist enorm. „Der Bürgermeister kann schließlich nicht überall sein“, sagt Linkhof. Zusammen mit Kurt Pages (SPD) habe sie in der vergangenen Ratsperiode rund 500 Seniorenbesuche gemacht. Die Stellvertreter können einen Bürgermeister zum Beispiel auch bei der Leitung des vertraulich tagenden Verwaltungsausschusses vertreten oder Ratsmitglieder verpflichten.

Bisher haben sich Bürgermeister und Stellvertreter einmal im Monat mit den Terminen abgestimmt. Wie es bei Verwaltungschef Jan Dingeldey (CDU) als Nachfolger von Claus Schacht (SPD) sein werde, sei noch nicht geklärt, sagt Linkhof.

Von Andreas Zimmer