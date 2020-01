Hemmingen

Ob Steuern oder Gebühren: Die Bürger in Hemmingen müssen zum Jahresbeginn 2020 einige Erhöhungen einkalkulieren, aber es gibt auch eine Senkung. Ein Überblick:

Grundsteuer: Die Hemminger zahlen jetzt eine höhere Grundsteuer B. Der entsprechende Hebesatz steigt um 20 auf 500 Punkte. Bei der Grundsteuer A, diese gilt für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, sind es künftig 460 Punkte, also zehn Punkte mehr. Davon erhofft sich die Stadt jährliche Mehreinnahmen von 170 .000 Euro. Die letzte Erhöhung war im Jahr 2018, so wie jetzt um 20 Punkte. In einigen Haushalten waren das jährlich 20 Euro mehr an Grundsteuer.

Straßenreinigung:Der Tarif steigt von 1,99 Euro pro Jahr und Berechnungsmeter auf 2,09 Euro. Als Grund gibt die Stadtverwaltung unter anderem höhere Kosten für das Reinigungsunternehmen an. Die Gebührenordnung gilt immer jeweils für ein Jahr. Der Tarif kletterte erst zum Jahresbeginn 2018 von 1,50 auf 1,75 Euro und wurde zum Januar 2019 schließlich auf 1,99 Euro angehoben.

Höhere Gebühren für Abwasser in Hemmingen

Regenwasser:Die Gebühr steigt um einen Cent auf 0,17 Euro pro Quadratmeter veranlagter Fläche. Als Grund dafür nennt die Stadtverwaltung unter anderem die steigenden Sachkosten. Erst zum Januar 2019 war die Abgabe von 20 auf 16 Cent pro Quadratmeter gesunken.

Schmutzwasser:Die Gebühr sinkt von 2,15 Euro pro Kubikmeter auf 2 Euro. Die Stadt hat kein eigenes Klärwerk und leitet das Schmutzwasser zur Entsorgung an die Stadt Hannover weiter. Durch neue Verträge und den Ausbau von Rückhaltesystemen sind die Kosten laut der Stadtentwässerung Hannover leicht gesunken. Eine dreiköpfige Familie mit durchschnittlichem Verbrauch wird dann etwa 25 Euro im Jahr weniger zahlen.

VHS hebt ihre Gebühr ab

Volkshochschule: Die Leine-VHS, zu der die Städte Hemmingen, Pattensen und Laatzen gehören, hebt ihre Gebühren an. Ab 1. Februar kosten Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern 3,30 statt 3 Euro pro Stunde, Kurse mit mehr Teilnehmern kosten 3,10 statt 2,80 Euro pro Stunde.

Müllgebühr: Die Müllabfuhr wird ab 1. Januar teurer. Das hat die Regionsversammlung beschlossen. Ein Beispiel: Wer vom Unternehmen Aha alle zwei Wochen 80 Liter Restmüll entsorgen lässt, musste bislang für Tonne oder Sack 17,26 Euro zahlen. Künftig sind es 20,08 Euro für die Tonnen- und sogar 23,23 Euro für die Sackabfuhr. Ab 1. Januar können Hauseigentümer allerdings das Restabfallvolumen reduzieren. Bislang beläuft sich dieses auf zehn Liter pro Person und Woche. Wer in einem Antrag nachweist, dass er gar nicht erst so viel Müll erzeugt, kann sein Volumen auf bis zu fünf Liter verringern.

