Hemmingen - So hilft die Stiftung für Menschen in Not einem Arzt im Tschad

Die Stiftung für Menschen in Not, gegründet von Friedrich Wolter aus Hemmingen, startet ein Hilfsprojekt im Tschad. Der afrikanische Chefarzt Djakodoumou N’Dilta besuchte jetzt den Hemminger, um Details zu besprechen.