Wilkenburg

Der Wilkenburger Altstorch Bensi hat es in diesem Jahr wissen wollen. Vier fremde Nester, darunter das des Storchenpaars Gerry und Käthe in Alt-Laatzen, flog er an, um sich mit den dortigen Männchen zu messen, berichtet Experte Jürgen Körber. Der Grasdorfer arbeitet dem Weißstorchbeauftragten der Region, Reinhard Löhmer, zu und besucht regelmäßig rund ein Dutzend Nester im südlichen Hannover.

Stoch Willi unterliegt im Kampf – und verliert die Partnerin

In Döhren, auf dem Nest Späte Holzwiesen, sah Körber Mitte März einen weiteren Kampf des einst im Hessischen Bensheim beringten Storchs Bensi mit dem dortigen Altstorch Willi. Dabei eroberte Bensi das Nest und zwang seinen am Rücken blutenden Rivalen zu Boden. Die Auseinandersetzung habe Willis bisherige Partnerin, die Störchin Wülfi aus Döhren, offensichtlich so beeindruckt, dass sie Nest und Partner nach zwei Jahre verließ und Bensi nach Wilkenburg folgte. Dort brütet das Paar seit Monatsbeginn auf dem Nest der Teppichscheune.

Wilkenburger Störchin brütet jetzt in Döhren

Die Wilkenburger Altstörchin Wilki ihrerseits zog nach zwei Jahren auf das Döhrener Nest um, wo sie nun mit Willi brütet. Die jeweiligen Paare hätten die neue Konstellation akzeptiert, so Körber. In der ersten Maiwoche werde sich zeigen, was dabei herauskomme. Dann, 33 Tage nach der Eiablage, sollen die ersten Jungstörche schlüpfen.

Von Astrid Köhler