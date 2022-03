Hemmingen-Westerfeld

Für das geplante Neubaugebiet „Fläche 60“ wird die Stadtverwaltung keine Variante mit maximalem Wohnraum erstellen. Das ist das mehrheitliche Votum in der jüngsten Sitzung des vertraulich tagenden Verwaltungsausschusses gewesen. Wie Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, ist damit ein entsprechender Antrag der Bündnisgrünen abgelehnt – das gilt auch für die Forderung, das Gelände in Buchholzfeld umzubenennen. Das letzte Wort aber hat der Rat, der am Donnerstag, 24. März, 19 Uhr, im Rathaus tagt.

Die Grünen fordern, für das Gebiet an der Göttinger Landstraße eine Variante mit etwa 450 Wohneinheiten zu erstellen, schließlich liegt das Gelände gegenüber der geplanten Stadtbahnendhaltestelle, und auch die Nahversorgung im Umkreis sei gut. Eine Wohneinheit kann eine Wohnung sein, aber auch ein Haus.

„Fläche 60“: Verwaltung und Investor arbeiten an Kompromiss

Bürgermeister Dingeldey erklärte, die Verwaltung sei zurzeit gerade dabei mit dem Investor eine Kompromisslösung abzustimmen. Eine konkrete Vorgabe beim Wohnraum sei deshalb ungünstig. Die Kompromissvariante hat bereits eine höhere Dichte als die bisherige Variante, die auf dem Tisch liegt.

Die Grünen fordern zudem, dass die Bevölkerung noch vor dem Planverfahren an dem Projekt beteiligt wird. Dingeldey sagte, dies geschehe zu gegebener Zeit. Gute Vorschläge seien stets willkommen. Er gab aber zu bedenken, dass es sich bei der „Fläche 60“ nicht um ein Neubaugebiet auf freiem Feld handelt, sondern um ein Areal, das mehreren Eigentümern gehört, unter anderem an ein Gewerbegebiet grenzt, der bestehende Gartenmarkt darin erhalten bleibt, Platz für einen Kindergarten sein muss und dass direkt gegenüber ein Stadtbahnendpunkt entsteht. Aus diesem allem ergäben sich „gewisse Restriktionen“, machte Dingeldey deutlich.

Neubaugebiet: Mehrheit für „Fläche 60“ statt Buchholzfeld

Der Verwaltungsausschuss hat auch befürwortet, den Namen „Fläche 60“ beizubehalten, weil das Gebiet so in der Öffentlichkeit bekannt sei, und es nicht in Buchholzfeld umzubenennen. Laut den Grünen lässt sich das Areal unter diesem Namen „positiver darstellen“. Dingeldey sagte, möglicherweise stifte der Name aber Verwirrung – es gibt bereits eine Straße Im Buchholzfelde in Hemmingen-Westerfeld. Sie liegt etwa zwei Kilometer nördlich vom geplanten Neubaugebiet, zweigt von der Saarstraße ab und mündet in die Fritz-Kuckuck-Straße. Die „Fläche 60“ hat ihren Namen von dem entsprechenden Bebauungsplan. Das Gebiet umfasst etwa sieben Hektar, ist also ungefähr so groß wie zehn Fußballfelder.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima hatte zwar schon Mitte dieses Monats über das Thema diskutiert, aber nicht abgestimmt. Die SPD nannte die Infrastruktur als einen der Punkte, zu denen die Sozialdemokraten noch Fragen haben. Dingeldey sagte, die soziale Infrastruktur habe auch der Verwaltungsausschuss bei seiner Entscheidung berücksichtigt. So müsse zum Beispiel für die höhere Zahl an Kindern, bedingt durch Familien, die ins Neubaugebiet ziehen, in der Grundschule in Hemmingen-Westerfeld auch genug Platz sein.