Hemmingen

Vor der näher rückenden Freigabe der B-3-Ortsumgehung Hemmingen (B-3-neu) wird offenbar, wie gespalten die Stadt bei dem Bauprojekt noch immer ist. „Dass die Bürgerinitiative gegen die Umgehungsstraße eine Todesanzeige geschaltet hat, ist an Pietät- und Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten“, sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Dingeldey am Montag.

Die BI „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ hatte die Anzeige in der Sonnabendausgabe dieser Zeitung veröffentlicht. Darin heißt es: „Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen von Natur und Klimaschutz in einem Teil des Westens unserer Hemminger Heimat. Jetzt sind sie endgültig unter Asphalt und Beton der B-3-neu begraben.“

Pro und Contra B3-Ortsumgehung Hemmingen

Dingeldey hingegen betont: „Die CDU Hemmingen und die CDU-Fraktion im Hemminger Rat freuen sich auf die unmittelbar bevorstehende Eröffnung der B-3-neu.“ Der Fraktionsvize erinnert daran, dass sich die Hemminger Christdemokraten seit Beginn der Planungen für den Bau der Umgehungsstraße eingesetzt haben. Im Jahr 2010 habe die Partei zusammen mit der Bürgerinitiative „Pro-B-3-Umgehung“ 2500 Unterschriften gesammelt, um dem Vorhaben bei der Landes- und Bundesregierung Nachdruck zu verleihen. Die Umgehungsstraße biete für Hemmingen „riesige Chancen“, sagt Dingeldey. Sie sei eine Entlastung für viele Menschen und ermögliche eine „zukunftsorientierte Ortsentwicklung“.

Grüne kritisieren „grauen Asphaltlindwurm“

Die am Wochenende geäußerte Kritik der Hemminger Bündnisgrünen hingegen könne die CDU nicht nachvollziehen. Die Grünen bezeichnen die 7,5 Kilometer lange Trasse als „grauen Asphaltlindwurm“, der ein Beispiel sei „für das klimapolitische Versagen der Verkehrspolitik der letzten Jahre“. Verkehrsplanung müsse mehr aus Sicht von Fußgängern, Radfahrern und Nutzern von Bus und Bahn gestaltet werden. Dingeldey meint hingegen, ohne eine Umgehungsstraße weder der Bau der Straßenbahn nach Hemmingen-Westerfeld möglich wäre noch eine Lärmreduzierung und breitere Geh- und Radwege entlang der bestehenden Bundesstraße 3.

Noch kein genauer Termin für Freigabe der B-3-neu

In dieser Woche soll der Verkehr auf der Ortsumgehung erstmals rollen, doch es ist weiterhin kein genauer Termin bekannt. Die Landesbehörde verweist unter anderem auf Restarbeiten zum Beispiel an der Lärmschutzwand auf dem Gebiet der Landeshauptstadt. Wegen der Corona-Krise wird es entweder eine Eröffnung im kleinsten Kreis geben – oder die Absperrungen werden ganz nüchtern einfach entfernt.

Unions-Fraktionschef Dingeldey erläuterte, Vorstand und Fraktion der CDU hätten zum Jahresbeginn überlegt, ob sie zur Eröffnung ein Bürgerfest fordern, bei dem die Menschen die etwa sieben Kilometer lange Straße zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. „Allerdings konnte diese Idee aufgrund der Pandemieentwicklung nicht weiter verfolgt werden.“

Stadtbahn soll 2023 nach Hemmingen fahren

Ursprünglich hätte das 70-Millionen-Euro-Projekt bereits im September 2019 fertig ein sollen. Doch immer wieder kam etwas dazwischen – wie Wasser in einer Senke. Der offizielle Spatenstich war im Dezember 2014. Die Ortsumgehung beginnt südlich des Landwehrkreisels in Hannover und mündet bei Pattensen in die B 3. Die Straße macht den Weg frei für die Verlängerung der Stadtbahn. Sie soll erstmals Ende 2023 nach Hemmingen-Westerfeld fahren.

Von Andreas Zimmer