„Sie fahren in Gruppen nebeneinander, nehmen den gesamten Weg ein und verhalten sich Fußgängern gegenüber völlig rücksichtslos.“ Das ist das Urteil von Hannelore S. (Name von der Redaktion geändert) über viele der Radfahrer in Hemmingen, speziell auf den Wirtschaftswegen im Sundern sowie im Hundepfuhlsweg und an der B 3.

Häufig ergebe sich dasselbe Bild: Zahlreiche Zweiradfahrer sind von Arnum aus in Richtung KGS und Hannover unterwegs, darunter etliche Schüler und Berufstätige auf dem Weg zur Arbeit. „Viele fahren mit nur zehn Zentimetern Abstand an den Fußgängern vorbei“, klagt die 61-Jährige. Wenn sie dann um etwas mehr Abstand bitte, habe sie schon öfter einen Vogel gezeigt bekommen.

Vor kurzem, so die Arnumerin, sei sie sogar von einer Schülerin angefahren worden. Diese sei auf ihrem Rad neben anderen Schülern gefahren und habe sich mit diesen unterhalten. Dabei sei sie frontal in die 61-Jährige hineingefahren. „Ich bin dabei gestürzt und mit dem Hinterkopf aufgeschlagen“, berichtet die Arnumerin. Von dem Unfall habe sie neben Schürfwunden auch eine Schädel- und Beckenprellung davongetragen. Zurzeit ermittelt die Polizei, ob es sich um fahrlässige Körperverletzung handelt.

Sind viele rücksichtlos?

Einen Unfallschwerpunkt gibt es laut Polizei Ronnenberg allerdings nicht im Sundern. Laut Unfallstatistik haben sich dort von 2017 bis 2019 insgesamt vier Unfälle mit Radfahrern ereignet, davon keiner mit Fußgängern. In drei Fällen sind zwei Radfahrer zusammengestoßen und in einem ist ein Radfahrer ohne Beteiligung eines anderen gestürzt.

Bei der Stadt Hemmingen sind bislang ebenfalls keine Beschwerden über rücksichtslose Radfahrer am Sundern eingegangen. „Für uns ist das Thema vollkommen neu“, sagt Fachbereichsleiter Sven Bertram. Genutzt werden dürften die Wirtschaftswege sowohl von Radlern als auch von Fußgängern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen. „Dabei sollten die Verkehrsteilnehmer allerdings aufeinander achten“, sagt Bertram.

Gegenseitige Rücksichtnahme empfiehlt auch Jens Spille, Sprecher vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) Hemmingen/ Pattensen. „Radfahrer sollten frühzeitig klingeln und dann in Schrittgeschwindigkeit an den Fußgängern vorbeifahren“, rät er. Die Breite der Wege sei im Allgemeinen für Radfahrer und Fußgänger völlig ausreichend.

Probleme auch andernorts

Eine Anwohnerin aus dem Alten Dorf meldete sich ebenfalls in der Redaktion und kritisierte unter anderem, wie schnell Radfahrer unterschiedlichen Alters im Sundern und rund um die Kreuzung Dorfstraße/Weetzener Landstraße unterwegs sind – auch auf Gehwegen. „Ich wäre beinahe über den Haufen gefahren worden“, sagt sie.Die Arnumerin sagt, sie ärgere sich darüber, dass Radfahrer immer als schwächstes Glied in der Kette der Verkehrsteilnehmer dargestellt würden. „Man sollte sich einmal bewusst machen, dass es auch noch Fußgänger gibt, die wesentlich schwächer sind.“ Bereits im vergangenen Sommer sei die Situation am Sundern schlimm gewesen. Dieses Jahr habe sich die Zahl der Radfahrer nach ihrem Empfinden noch gesteigert. „Vor allem die E-Bike-Fahrer sind extrem schnell und manche haben ihr Rad nicht gut unter Kontrolle“, sagt die 61-Jährige.

Von Stephanie Zerm