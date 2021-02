Hemmingen

Ja, ist denn schon wieder Erntezeit? Nahe der B-3-neu in Hemmingen lagerten kürzlich Strohballen am Feldrand. Zahlreiche Halme wehten über die Straße, und auch in der Luft roch es wie bei der Ernte mit dem Mähdrescher.

An der B-3-Ortsumgehung wird Stroh verteilt. Quelle: Torsten Lippelt

Der Grund: In den vergangenen Wochen sind in einem ersten Bauabschnitt vom Beginn der Ortsumgehung bei Ricklingen bis zur Bockstraße in Arnum rund 40.000 einheimische Gehölze gepflanzt worden. Dazu zählen Haselnusssträucher, Schlehen, Weiden und Wildrosen sowie Eichen, Linden, Ahorn und Hainbuchen.

Stroh wird auf Wall an B-3-Ortsumgehung verteilt

„Das aus regionaler Herkunft stammende, gehäckselte Stroh auf den Böschungen und den Aufforstungsflächen dient zum Mulchen der Pflanzen“, erklärt Julia Fundheller, Fachbereichsleiterin in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Der Vorteil: Die Pflanzen werden vor dem Austrocknen geschützt, da das Stroh die Feuchtigkeit speichert. Zudem werde dadurch eine Erosion auf den Wällen verhindert.

Ein Treckerfahrer bringt neue Strohballen. Quelle: Torsten Lippelt

Im Einsatz waren Mitarbeiter eines Gartenbauunternehmens, die das Stroh verteilten, sowie ein Trecker und ein Häcksler, der die Strohschnipsel meterweit wolkenartig auf die Hänge blies. Die Pflanzungen aus dem restlichen Abschnitt bis kurz vor Pattensen sind für Herbst 2021 oder Winter 2022 geplant.

Von Torsten Lippelt