Hemmingen-Westerfeld

Die Pläne zur Erweiterung der Grundschule Hemmingen-Westerfeld gehen voran. Die veranlasste Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich im September öffentlich vorgestellt. Das teilt Fachbereichsleiter Axel Schedler mit. Grund für die Erweiterung ist die Einführung des Ganztagsbetriebs zu Beginn des Schuljahres 2018/2019. „Wir brauchen dringend eine Mensa. Zurzeit essen die Kinder in unterschiedlichen Räumen“, sagt Schedler.

Rund 350 Quadratmeter zusätzliche Fläche wird benötigt

Die Mensa benötigt für die geplante Erweiterung auch den meisten Platz. Schedler rechnet mit rund 140 Quadratmetern für die Mensa und zusätzlichen 60 Quadratmeter für die Küche und sanitären Anlagen. Weiterhin sollen auf rund 60 Quadratmetern Differenzierungsräume für besondere Projekte und Unterricht in Kleingruppen geschaffen werden. Weitere 60 Quadratmeter werden für Büros und Lagerflächen benötigt. Am Ende soll eine zusätzliche Nettofläche von rund 350 Quadratmetern auf dem Gelände der Schule entstehen. „Wie das konkret aussehen wird, klären wir nach der Studie“, sagt Schedler. Er weist allerdings jetzt schon darauf hin, dass auf dem Gelände genug Platz sein wird. „Wir müssen nichts auslagern“, sagt Schedler.

In der beauftragten Machbarkeitsstudie wird auch geprüft, ob sich an der Schule ein Fahrstuhl einbauen lässt, der Erdgeschoss und erste Etage verbindet. Schulleiterin Ulrike Lange-Riekenberg hatte bereits im März darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf die Inklusion nur mit einem Fahrstuhl die vollständige Barrierefreiheit garantiert werden kann. Schedler sagt allerdings, dass dies aufgrund der Gebäudestruktur schwierig werden könnte. „Ein Fahrstuhl wäre schön, doch wenn es nicht geht, müssen wir es anders organisieren“, sagt er. So müsste sichergestellt sein, dass alle zentralen Räume für Lehrer und Schüler mit einer Behinderung im Erdgeschoss erreichbar sind.

Konkrete Kostenplanung wird im September besprochen

Einer der nächsten Schritte soll dann die Klärung der Kosten für das Projekt sein. Darüber wird zunächst im Fachausschuss gesprochen und anschließend im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss. Schedler will vorab keine Schätzung abgeben. „Seriöse Zahlen können wir erst nach Einsicht in die Studie geben“, sagt Schedler. Nach einem Ratsbeschluss lässt die Stadt schon seit Jahren für alle Projekte, die teurer als 200.000 Euro werden, vorab eine Machbarkeitsstudie anfertigen.

Nach den bisherigen Plänen soll die Schule 2021 erweitert werden. Die konkreten Planungen sollen jedoch 2020 beginnen, weshalb das Geld dafür auch in dem Jahr im Haushalt der Stadt stehen muss. „Es lässt sich nie vorher sagen, ob nicht noch zusätzliche Diskussionen nötig sind. Doch wir wollen alle, dass es so schnell wie möglich losgeht“, sagt Schedler. Schließlich laufe der Ganztagsbetrieb bereits.

Von Tobias Lehmann