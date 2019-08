Hemmingen-Westerfeld

Bei den Böen am Sonnabend drohte ein großer Ast auf die Fahrbahn und den Radweg an der viel befahrenen Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld zu stürzen. Die Feuerwehr wurde gegen 14.10 Uhr alarmiert, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Der Ast gehörte zu einer Pappel etwa in der Höhe der katholischen Kirche und sei gebrochen.

Großer Ast droht auf Berliner Straße zu stürzen

„Mithilfe der Drehleiter und einer Kettensäge wurde der Ast in mehreren Stücken abgesägt und in einem abgesperrten Bereich sicher zu Boden gebracht.“ Insgesamt 17 Mitglieder der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Arnum waren Fieguth zufolge mit fünf Fahrzeugen etwa eine Stunde lang im Einsatz.

