Hemmingen-Westerfeld

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Sonnabendmorgen gegen 7.20 Uhr mit ihrem VW Eos auf der Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld von der Fahrbahn abgekommen und in eine Baugrube gestürzt. Das rote Auto blieb auf dem Dach liegen. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren am schnellsten an der Unfallstelle und befreiten die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei blieb die 75-Jährige unverletzt.

Eine 75-jährige Frau ist mit ihrem Auto von der Straße in Hemmingen-Westerfeld abgekommen. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeug befreien. Quelle: Lennart Fieguth/Feuerwehr Hemmingen

Wie die Polizei mitteilte, war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Die alarmierten Kräfte der Ortsfeuerwehren aus Hemmingen-Westerfeld, Arnum und Wilkenburg kontrollierten laut Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher. Nach 40 Minuten war für sie der Einsatz beendet.

