Das Signal ist eindeutig: Bei der Digitalisierung in Hemmingens Schulen soll jetzt Tempo gemacht werden. Was an Kabeln und technischen Geräten fehlt, steht mittlerweile fest. Die Schulen haben ihre medienpädagogischen Konzepte vorgestellt und das notwendige Geld soll auch fließen. Der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration hat am Donnerstagabend im KGS-Forum über den Digitalpakt diskutiert. Die ursprünglich für Mitte Dezember geplante Sitzung wurde schon einmal wegen Corona verschoben und sollte, damit nicht noch mehr Zeit verloren geht, kein weiteres Mal ausfallen. Es ist die einzige öffentliche Sitzung in Hemmingen seit dem 10. Dezember, und sie wird es wegen der Pandemie voraussichtlich bis zum 28. Februar bleiben. Diese Zeitung fasst wichtige Fragen und Antworten der fast zweistündigen Sitzung zusammen.

Wie hat der Ausschuss abgestimmt?

Das Votum war einstimmig. Das endgültige Wort hat zwar der Rat, der wegen Corona erst wieder am 25. März tagt, aber das Signal an die Stadtverwaltung war eindeutig. „Wir werden so schnell wie möglich loslegen“, sagte Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing. Bürgermeister Claus Schacht machte deutlich: „Im Prozess wird sich das eine oder andere verändern, aber es ist eine grundlegende Entscheidung getroffen.“

Einstimmiges Votum: Der Ausschuss befürwortet die Pläne für den Digitalpakt. Quelle: Andreas Zimmer

Werden alle Schulen gleichzeitig ausgestattet?

Das sei nicht möglich, sagte Gerwing, aber es werde in allen Schulen fortlaufend etwas passieren. Bürgermeister Schacht bat um Geduld und verwies auf Lieferschwierigkeiten. „Alle greifen auf dieselben Produkte zu.“

Wo könnte am schnellsten etwas passieren und wo später?

Mit geringen Summen können die Sekundarstufe II der KGS sowie die Türmchenschule verkabelt werden sowie die Grundschulen in Arnum und Hemmingen-Westerfeld. In der Grundschule Hiddestorf und im Gebäude der Sekundarstufe I in der KGS ist noch einiges zu tun. Die erste Tabletklasse im siebten Jahrgang in der KGS ist für August 2022 geplant.

Brauchen die Schüler nie wieder Stift und Papier?

Roman Binder ( Bündnisgrüne) sprach von einer „Angst, die in der Bevölkerung umgeht“, dass die Schüler zu viel vor Displays sitzen werden. Ja, sie werden damit arbeiten, aber nicht ständig.

Müssen die Eltern ihren Kindern Tablets kaufen?

In den Grundschulen brauchen die Kinder noch keine eigenen Geräte, in der KGS schon. Etliche Eltern haben wegen Corona schon im vergangenen Jahr Tablets gekauft. Philipp Loss, Fachbereichsleiter für Medien und Informatik an der KGS, wies darauf hin, dass der Kauf auch auf vier Jahre gestreckt werden könne. Dann seien monatlich 15 bis 20 Euro zu zahlen.

Reicht das Geld aus dem Digitalpakt des Bundes?

Nein. Hemmingen könnte maximal etwa 915.000 Euro bekommen. Die Verwaltung beziffert die Ausgaben für die Zeit von 2021 bis 2024 jedoch auf rund 2 Millionen Euro. Jan Dingeldey ( CDU) merkte an: „Das ist ein ordentlicher Schluck, aber der richtige.“ Roman Binder ( Bündnisgrüne) sagte: „Ich hoffe, dass es nicht der letzte Digitalpakt war.“

Welches Betriebssystem bevorzugen die Schulen?

Es ist jenes von Apple beziehungsweise es sind iPads. Sie seien beispielsweise erprobt und datenschutzkonform, robust, haben eine lange Akkuzeit und es gebe hierfür die größte Auswahl an pädagogischer Software zu günstigen Preisen. Mit dem Dienst AirDrop lassen sich auch Dokumente schnell kabellos von Gerät zu Gerät verteilen.

Wie sieht es mit der Breitbandversorgung aus?

Die Stadt möchte von der Initiative Telekom@School profitieren, bei der die Telekom Glasfaser-Internetanschlüsse stellt, sowohl für die KGS und die drei Grundschulen als auch für die Volkshochschule.

Die Schulen haben im Ausschuss ihre medienpädagogische Konzepte präsentiert. Wie sehen diese aus?

Übereinstimmend sagen sie, dass mit digitalen Medien völlig neue Unterrichtsformen möglich seien. Die drei Grundschulen haben ein gemeinsames Konzept erarbeitet, das von Claudia Neuber ( Arnum), Sabine Säumenicht (Hemmingen-Westerfeld) und Heike Kopp (Hiddestorf) vorgestellt wurde. Die Grundschulen benötigen eine interaktive Tafel in jedem Klassenraum. Eigene Tablets brauchen die Schüler nicht, daher reiche ein Tabletkoffer für die ganze Klasse. Notwendig seien aber auch Laptops, damit die Kinder sich auch mit diesem Gerät und seinen Programmen auskennen. Die Grundschulen machten deutlich, dass mit digitalen Medien das „individuelle Leistungsvermögen und Arbeitstempo“ besser berücksichtigt werden könne. Die Grundschüler sollen nicht nur Lernprogramme anwenden, sondern auch das Internet für Referate und Präsentationen nutzen. Philipp Loss stellte das KGS-Konzept vor. Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule braucht in jedem Raum ein Display für Präsentationen und mobile Geräte, damit die Schüler sie auch draußen anwenden können, zum Beispiel auf dem Sportgelände. Später solle auch der geplante Schulwald zum WLAN-Netz gehören. Mit Tablets könnten auch Schüler, die krank sind und zu Hause bleiben müssen, je nach Schwere ihrer Krankheit dem hybriden Unterricht folgen.

