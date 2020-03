Hemmingen

Manchen Senioren mag in Zeiten des Coronavirus und dem Kontaktverbot die Decke auf den Kopf fallen. Die Vorfreude darauf, wieder rauszukommen, ist groß. Ein Tagesausflug erscheint abwechslungsreicher denn je. Ist es Aufgabe der Stadt Hemmingen Tagesfahrten für Senioren anzubieten? Ein Bürger hatte dies jüngst in der Einwohnerfragestunde einer Sitzung im Rathaus angeregt – analog zu den Exkursionen, die die Stadtjugendpflege für junge Hemminger organisiert.

Bürgermeister Claus Schacht zufolge sind Seniorenfahrten für eine Kleinstadt wie Hemmingen mit rund 20.000 Einwohnern „nicht originär“. Der Verwaltungschef betonte: „Wir unterstützen aber Vereine und Verbände wie die AWO und das DRK.“ Auch die Leine-Volkshochschule ( VHS) biete Fahrten an.

Tagesfahrten für Senioren in Hemmingen

Die Zeitung nahm dies zum Anlass für eine Umfrage bei einigen Vereinen, die das Thema ganz unterschiedlich handhaben. Hier eine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge:

BSG Hemmingen: Der Ostharz ist das Ziel der Tagesfahrt 2020 der Behinderten-Sportgemeinschaft. Die Gruppe besichtigt die Baumannshöhle und eine Glasbläserei. Das Interesse in der Jahresversammlung war nach Angaben des Vorsitzenden Arnold Brönner so groß, dass der Bus noch an dem Tag ausgebucht war.

DRK-Ortsverein Hemmingen: „Wir werden wie in den Vorjahren nur wenige Fahrten anbieten und diese eher im kleinen Kreis mit Mitgliedern“, teilte Vorstandsmitglied Peter Hauke mit.

Gesangverein Concordia Hiddestorf: Der Verein macht nach eigenen Angaben nur wenige Fahrten und wenn ausschließlich für Mitglieder, die er intern benachrichtigt.

Heimatbund Hemmingen/ Pattensen: Mitglieder und Freunde können an einer Exkursion auf den Spuren von Theodor Fontane teilnehmen. In der Zeit von Montag bis Freitag, 17. bis 21. August, besuchen die Teilnehmer Ortschaften wie Ribbeck, Neuruppin, Frankfurt/Oder und Zinna. Jeder zahlt 600 Euro für die Übernachtung mit Halbpension im Doppelzimmer und 710 Euro fürs Einzelzimmer. Anmeldungen notiert Heidi Friedrichs bis Dienstag, 31. März, unter Telefon (05101) 990686, E-Mail: friedrichs@steuern-pattensen.de .

Leine-VHS bietet Exkursionen an

Leine-VHS: Die Volkshochschule bietet mehrere Exkursionen an, darunter von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Mai, nach Dresden – sofern die Fahrt nicht wegen des Coronavirus ausfällt. Die Reisekosten betragen bei Unterbringung im Doppelzimmer 475 Euro. Im Einzelzimmer kommen weitere 55 Euro hinzu.

SC Hemmingen-Westerfeld: „Ausflugsfahrten werden in der Regel eigenständig und zumeist kurzfristig von den einzelnen Sparten geplant und beziehen nur die betroffenen Vereinsmitglieder ein“, erläuterte Vorsitzender Gerd Gerlach.

SV Arnum: Die Sportliche Vereinigung bietet keine Tagesfahrten an, erläuterte Vorsitzender Harald Gries.

Sportverein Harkenbleck: Der Verein plant in diesem Jahr keine Fahrten.

SV Eintracht Hiddestorf: Der Verein bietet zurzeit keine Fahrten an.

Lesen Sie auch

Fahrten für Kinder und Jugendliche: Das war das Angebot beim Ferienpass 2019 der Stadtjugendpflege Hemmingen

So sieht das neue Semester der Leine-VHS aus

Veranstaltungstipps gibt es auf haz.de/ hemmingen

Von Andreas Zimmer