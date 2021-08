Hemmingen

Eigentlich habe er sich schon seit dem Verlassen der Bank verfolgt gefühlt, erzählt der 82-Jährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Dennoch hätten es die Taschendiebe letztlich geschafft, ihn zu überlisten und ihm sein Bargeld zu stehlen. Diese Tatsache mache es für ihn besonders ärgerlich, sagt er.

Der Hemminger hatte am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Volksbankfiliale am Kirchdamm 2000 Euro abgehoben. Urlaubsgeld für die anstehende Reise mit seiner Frau. „Ich habe im Urlaub immer gern Bargeld dabei“, sagt er. Das Geld habe er in einem oben offenem Lederetui verstaut und in die Beintasche seiner Cargohose gesteckt. Danach sei er zur Post und zum Wochenmarkt gegangen.

Schon auf diesen Strecken, habe er einen Mann bemerkt, der sich ständig in seiner Nähe aufgehalten habe. „Immer tauchte da einer hinter und neben mir auf“, so der 82-Jährige. An einem Gemüsestand sei ihm der Mann sogar derart nahe gekommen, dass er ihn aufgefordert habe Abstand zu halten. „Wegen Corona“, sagt er.

Unbekannter lässt Münzen fallen

Schließlich habe ihn der Unbekannte auf seinem weiteren Weg überholt und plötzlich eine knappe Handvoll Kleingeld fallen lassen. Während der Mann seine Münzen einsammelte, musste der Senior auf dem schmalen Weg eng an ihm vorbeigehen. „In diesem Moment muss es passiert sein“, vermutet der Hemminger. Nichtsahnend habe er seinen Weg aber zunächst fortgesetzt. Dann sei ihm der Mann noch ein weiteres Mal begegnet und habe ihm ein Handy vors Gesicht gehalten und nach der Metro gefragt. „Ich bin aber einfach weitergegangen.“

Erst mit einigen Minuten Abstand habe er den Einfall gehabt, die Polizei anzurufen, um auf das seltsame Verhalten des Mannes aufmerksam zu machen. Außerdem sei ihm dann rückblickend aufgefallen, dass sich auch ein zweiter Mann immer in der Nähe des ersten Mannes aufgehalten habe. Der Senior wählte daraufhin den Notruf unter der Nummer 110. Dort sei er aber an die Polizei in Ronnenberg verwiesen worden. „Sie haben gleich einen Wagen vorbeigeschickt und haben den Markt abgesucht“, erzählt der 82-Jährige. Doch ohne Erfolg.

Erster Fall auf dem Hemminger Wochenmarkt

Das Polizeikommissariat Ronnenberg bestätigte den Vorfall, es sei eine Strafanzeige gestellt worden. Dass generell Taschendiebe auf dem Wochenmarkt in Hemmingen unterwegs sind, sei aber bislang nicht bekannt. „Dies ist der erste Fall“, sagte eine Sprecherin am Freitag.

Um sich gegen Taschendiebstähle zu schützen, rät die Polizei Hannover, Wertsachen wie Bargeld, EC-Karten oder Wertdokumente immer nah am Körper zu tragen. „Und zwar dort, wo ich sie fühlen kann. Zum Beispiel, wenn die Geldbörse sich bewegt“, erklärt Polizeipressesprecher Marcus Schmieder. Brustbeutel sollten immer unter dem T-Shirt getragen werden und nicht darüber. In Situationen, die einem komisch vorkämen, oder in denen man sich unwohl fühle, sollte der Notruf gewählt werden. „Rufen Sie lieber einmal zu viel an“, betont Schmieder. Der Senior habe alles richtig gemacht als er die 110 wählte. Dass die Kollegen ihn an die Polizei in Ronnenberg verwiesen haben, sei unglücklich gelaufen.

