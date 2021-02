Hemmingen

Fahrer auf der B-3-Ortsumgehung Hemmingen dürfen vermutlich erst im April mit Tempo 100 unterwegs sein. Bis dahin gilt Tempo 70, so wie schon seit der Eröffnung im vergangenen November. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Die Fahrbahn der etwa sieben Kilometer langen Umgehungsstraße müsse erst noch griffiger werden, erläuterte Ulrich Schmidt-Kania, Mitarbeiter in der Landesbehörde. Ähnlich wie bei Rollsplitt nach einer Straßensanierung hätten die Baufahrzeuge zwar schon Teile der Deckschicht abgefahren, aber in der Regel dauere dies ungefähr zwei Monate. Im Februar hätte es so weit sein können, doch nun verzögere der extrem starke Schneefall die Planung.

Tempo 100 auf B-3-Ortsumgehung erst ab April

„Der mit den Messfahrten beauftragte Unternehmer wird nicht vor Mitte März mit der eigentlichen Datenerhebung starten“, sagte Schmidt-Kania. Die Behörde benötige die Angaben für eine „möglichst pure Fahrbahndecke und nicht die einer mit Winterdienstmaßnahmen präparierten Straße“. Die erhobenen Daten müssten danach noch ausgewertet werden. Sei alles in Ordnung, müsse dann noch neu beschildert werden.

Alles in allem dürfte sich dies bis voraussichtlich Ostern hinziehen, also Anfang April. Ab dann dürfen Autofahrer mit maximal Tempo 100 unterwegs sein. Lastwagen mit einem Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen dürfen sowieso nur Tempo 80 fahren.

Bürgerinitiativen sammeln Unterschriften für Lärmschutz

Jene, die über den Verkehrslärm auf der neuen Umgehung klagen, dürfte dies freuen, denn sie sehen in einer Geschwindigkeitsreduzierung einen Beitrag zum Lärmschutz. Bürgerinitiativen haben dafür mittlerweile fast 700 Unterschriften gesammelt: jüngst mehr als 450 Unterschriften von der Deveser Bürgerinitiative An der Pferdekoppel und zuvor etwa 240 Unterschriften von der Initiative „Arnum. Lebenswert für alle.“.

Zum Dauerlärm gehört ein klackendes Geräusch, das auf einer Brücke bei Arnum beim Überfahren einer Dehnungsfuge entsteht. Marc Oliver Meng, Mitarbeiter in der Landesbehörde, hatte jüngst darauf verwiesen, dass das Schlaggeräusch theoretisch im Winter etwas lauter sei als im Sommer. Die Übergangskonstruktion dehne sich bei wärmeren Temperaturen aus, und der Fugenspalt ziehe sich zusammen. „Der Hohlraum verkleinert sich, und dadurch ergibt sich weniger Resonanzraum. Diese Geräuschunterschiede spielen sich jedoch im für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbaren Bereich ab.“

Lärmproblem auf Brücke bei Arnum

Die Arnumer Bürgerinitiative nimmt dazu Stellung: „Es grenzt schon an Zynismus, wenn ein Vertreter der Landesstraßenbaubehörde einerseits davon spricht, dass die Schlaggeräusche im Winter etwas lauter sind als im Sommer, andererseits aber gleichzeitig zugibt, dass sich dieser Geräuschunterschied nicht im für das menschliche Ohr wahrnehmbaren Bereich abspielt.“ 75.000 Euro – so viel Geld kostet es nach Schätzungen der Landesbehörde, das Lärmproblem auf der Brücke bei Arnum zu beseitigen. Hinzu kämen noch die Kosten für Sperrungen.

Kritik übt die Arnumer Bürgerinitiative auch daran, dass die Sitzungen des städtischen Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr sowie des Rates auf März verschoben worden sind. Die Stadt hatte sich dazu wegen der Corona-Pandemie entschieden. Die Initiative habe „kein Verständnis dafür, dass es noch Ratsmitglieder gibt, die einem Onlinestreaming skeptisch gegenüberstehen“ und gehofft, dass der Lärmschutz im Ausschuss am 20. Januar thematisiert und in der Ratssitzung am 18. Februar vertieft würde. Der Verkehrsausschuss tagt nun am 3. März. Der Rat kommt am 25. März zusammen.

Von Andreas Zimmer