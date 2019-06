Hemmingen

Die Stadt Hemmingen gibt die Stellen bekannt, wo sie in der Zeit von Dienstag bis Freitag, 4. bis 7. Juni, ihre Radarpistole einsetzt. Das mobile Tempomessgerät wird am Dienstag in Harkenbleck stehen, am Mittwoch in Hemmingen-Westerfeld, am Donnerstag in Arnum und am Freitag in Hiddestorf.

Tempokontrollen von Stadt und Polizei in Hemmingen

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass aus organisatorischen Gründen Änderungen möglich sind. Zudem könne auch die Polizei an anderen Standorten jederzeit zusätzliche Messungen veranlassen.

Von Tobias Lehmann